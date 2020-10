Uomini e Donne, "Non lo hai neppure guardato in faccia": Maria De Filippi riprende duramente Valentina Autiero

Gossip TV

Valentina Autiero rimproverata severamente da Maria De Filippi, dopo aver snobbato il nuovo cavaliere che è sceso nello studio di Uomini e Donne per corteggiarla.

Valentina Autiero severamente ripresa da Maria De Filippi nella Puntata di Uomini e Donne. La dama del Trono Over si è posta in modo sgarbato con il nuovo cavaliere, sceso in studio per corteggiarla, e la padrona di casa ha perso le staffe.

Uomini e Donne, Valentina Autiero e Germano discutono in studio

Valentina Autiero continua a far discutere. La dama tatuata del Trono Over sta conoscendo Germano ma le cose non vanno come sperato. Il cavaliere di Uomini e Donne, infatti, dopo aver riempito di belle parole la dama, ha accettato di far scendere una nuova corteggiatrice, nonostante le cose con Valentina sembrano diventare piuttosto serie. Germano rifiuta il corteggiamento di Simona, che non rientra nel suo canone estetico, e si è difeso dalle critiche della Autiero che si è sentita piuttosto ferita per questo gesto. Valentina ha ammesso di voler conoscere bene Germano e di impegnarsi solo con lui, nonostante abbia dubbi sulla sua sincerità dal momento che l'uomo non si sbilancia mai. Quando Maria De Filippi ha annunciato che un nuovo cavaliere era dietro le quinte per conoscerla, la dama ha accettato malvolentieri di incontrarlo.

Maria De Filippi riprende Valentina Autiero a Uomini e Donne

L’uomo ha preso posto nello studio del dating show, ma Valentina si è concentrata sul faccia a faccia con Germano, ignorandolo quasi totalmente. Il comportamento della dama non è piaciuto alla De Filippi che, dopo aver salutato con educazione il nuovo arrivato, ha rimproverato molto duramente la Autiero per essere stata così scortese. Valentina ha provato, inutilmente a difendersi, e ha salutato il cavaliere scusandosi. È chiaro che la dama sia troppo presa da Germano e dalle parole enigmatiche sulla loro conoscenza, per dare peso al fatto che anche qualcun altro avrebbe voluto parlarle. Le Anticipazioni ci hanno rivelato che, tra poche puntate, Valentina lascerà Uomini e Donne con Germano. Questa storia d’amore avrà un lieto fine?

