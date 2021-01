Uomini e Donne, "Non ha mai fatto l'amore con me, non mi voleva": Ida Platano umilia Riccardo Guarnieri

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, è scontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

È arrivato il tanto atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’ex coppia di Uomini e Donne si è affrontata dopo le polemiche ma la questione potrebbe essere ancora aperta e impedire a Riccardo di continuare il suo percorso nel Trono Over.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri contro Ida Platano

Il pubblico di Uomini e Donne aspettava con trepidazione il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la rottura il cavaliere pugliese è tornato nel parterre del Trono Over, iniziando a frequentare Roberta Di Padua con la quale ci sono stati precedenti sentimentale. La dama si è mostrata poco convinta dalle attenzioni del Guarnieri, poiché ancora scottata per essere stata la sua seconda scelta e poco incline a crede che con Ida fosse tutto finito. In effetti, il percorso di Riccardo è stato segnato dallo zampino della Platano che ha spedito l’anello di fidanzamento in studio, suscitando la frustrazione del suo ex compagno deluso anche dall’amara lettera che ha accompagnato il pacchetto. Dopo essere stata spesso nominata da Riccardo, la Platano ha accettato di presenziare nello studio di Maria De Filippi e affrontare il cavaliere. Come previsto, lo scontro è stato a dir poco di fuoco e senza esclusione di colpi. Riccardo ha accusato la dama di non averlo mai amato né apprezzato, e di aver infangato il suo nome sui social forte del supporto dei numerosi followers.

È scontro tra Riccardo e Ida a Uomini e Donne

Lei, invece, ha ammesso che i problemi sono iniziati durante il lockdown, quando lui si è trasferito a casa sua e ha dimostrato di non voler approfondire questo rapporto, dal momento che non ha neppure mai disfatto i suoi bagagli. La Platano racconta di aver fatto di tutto per lui, accettando di smettere di fumare e sopportando il fatto che lui non volesse avere rapporti intimi, sebbene le circostanze lo permettessero. Nello studio di Uomini e Donne sono volate accuse molto pesanti e, nonostante Gianni Sperti continuasse a insistere sul fatto che loro siano ancora legati, la coppia non è riuscita a chiarirsi tanto che Ida, furiosa, si è rifugiata dietro le quinte. Sui social si sono scatenati diversi commenti e molti hanno ipotizzato che il Guarnieri non sia ancoa pronto a ricominciare dopo Ida.

