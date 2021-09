Uomini e Donne, Nilufar Addati si difende dalle critiche: "La mia scelta non vi riguarda, commenti fuori luogo"

Gossip TV

Nilufar si lascia andare a un duro sfogo sui social dopo la partecipazione a Venezia78.

Tra le influencer che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia anche Nilufar Addati. La scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne, di presentarsi all'evento con un abito a sirena, non è per niente piaciuto a molti utenti che l'hanno duramente criticata e offesa sui social.

Lo sfogo di Nilufar Addati dopo Venezia78

Nilufar è finita al centro delle critiche dopo la sua partecipazione a Venezia78. Il motivo? La scelta dell'abito che è stato criticato da molti. "Chissà se veramente si rende conto di quanto sia sovrappeso e soprattutto inadatta a quell’abito (ed a tutto il Festival) che la fa sembrare incinta" questo è il commento ricevuto e che l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere sui social.

Dopo aver pubblicato il triste commento ricevuto, Nilufar si è lasciata andare a un duro sfogo: "Io sono esposta a commenti del genere, chi fa il mio lavoro è esposto a commenti del genere, ma è una cosa che riguarda tutti e sono commenti che vengono fatti a tutti giornalmente. Io sono una persona fortunata perché non sono mai caduta in nessun disturbo del comportamento alimentare, conosco persone che invece hanno affrontato commenti del genere. Un commento come questo a me fa incaz****, ad un’altra persona non fa mangiare carboidrati per settimane. La correlazione tra corpo e mente, tra salute fisica e mentale è molto stretta. Gli specchi a casa ce li abbiamo tutti. Che io nell’ultimo periodo ho preso peso lo so benissimo da sola. Il problema è che ci sono tante persone che quando si guardano allo specchio notano molti più difetti rispetto a quelli che in teoria sono tali. Il rapporto col proprio corpo è personale, la voglia di migliorarsi è personale".

"Da sempre mi viene detto che ho il seno piccolo" ha continuato la Addati visibilmente infastidita e amareggiata "Quella era una cosa che a me non piaceva e su quello ho deciso di intervenire. Lo sapete, mi sono sottoposta ad un intervento. Sono molto fortunata perché la mia scelta non vi riguarda. Rimane il fatto che quelli erano comunque commenti fuori luogo. [...] Educatevi perché siete veramente maleducati e poco empatici".

