Uomini e Donne, Nicola Vivarelli vuota il sacco sulla frequentazione con Eleonora Perrone e la lite con Armando Incarnato

La verità del giovane cavaliere del parterre over di Uomini e Donne.

La relazione nata a Uomini e Donne tra Nicola Vivarelli ed Eleonora Perrone sembra procedere a gonfie vele. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il giovane cavaliere ha raccontato come procede la frequentazione con la dama e detto la sua sulla lite con Armando Incarnato.

Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne: la storia con Eleonora Perrone e la lite con Armando Incarnato

A poche settimane dal finale di stagione di Uomini e Donne, Nicola ha raccontato come procede la sua storia con Eleonora: "La nostra frequentazione è appena iniziata. Eleonora è scesa praticamente alla fine del programma, abbiamo trascorso prima poche ore a Roma e successivamente, dopo la fine di Uomini e Donne, l’ho raggiunta io a Novara. […] Ci siamo divertiti, abbiamo passato un week-end piacevole. Siamo andati a cena fuori, abbiamo fatto passeggiate, visitato lo zoo e le ho presentato i miei amici. Per il momento siamo stati insieme poco, ma siamo stati bene. Vediamo quando verrà qui da me…".