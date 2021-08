Uomini e Donne, Nicola Vivarelli spiazza: ecco con chi è in vacanza

Gossip TV

Nicola Vivarelli parte per la Puglia prima del ritorno a Uomini e Donne, e non è solo.

Fan di Uomini e Donne reggetevi forte. Il dating show di Maria De Filippi sta per tornare su Canale5, a partire dal 13 settembre 2021, al consueto orario e sono tante le novità che la presentatrice ha pensato per il pubblico. Tra i volti noti che ritroveremo nel parterre del Trono Over, c’è quello di Nicola Vivarelli. Il cavaliere ha lasciato lo studio con la dama Eleonora ma, dopo che la storia non ha decollato, ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Puglia in compagnia di un’altra donna. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli non è da solo in Puglia

Tra i volti più chiacchierati del parterre maschile del Trono Over c’è, senza dubbio, quello del giovane Nicola Vivarelli, approdato a Uomini e Donne sotto lo pseudonimo Sirius per corteggiare Gemma Galgani. Il giovane cavaliere non è riuscito a far funzionare le cose con la dama torinese ma non si è perso d’animo, ignorando le critiche e tornando nello studio del dating show di Maria De Filippi. Prima della fine della stagione, Nicola ha intrapreso la conoscenza della dama Eleonora e per un periodo sembrava che tra loro le cose andassero a gonfie vele.

Poi, quando hanno iniziato ad esserci sempre meno foto e video della coppia, il pubblico ha capito che il Vivarelli ed Eleonora si sono detti addio, e ora lui tornerà nuovamente in studio per conoscere quella che potrebbe essere la donna della sua vita. Nelle ultime ore, tuttavia, Nicola ha incuriosito non poco il popolo del web, annunciando di essere in viaggio verso la Puglia in compagnia di un’altra donna. Immediata la reazione degli utenti, che hanno deciso di indagare per scoprire chi è la nuova donna che può vantare di essere al fianco dell’avvenente cavaliere.

Il mistero, tuttavia, non è così intricante come previsto: Nicola è partito in vacanza con la sua adorata madre! Nessuna nuova fiamma in vista, dunque, per il bel marinaio ma chissà cosa è successo realmente con Eleonora e se i due avranno modo di confrontarsi a Uomini e Donne, dove potremmo assistere anche al ritorno di Alessio Ceniccola, nelle vesti di nuovo tronista ufficiale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.