Uomini e Donne, Nicola Vivarelli sotto accusa: ecco cosa è successo all’ex Cavaliere

Nicola Vivarelli diventa star di Tik Tok dopo Uomini e Donne e piovono critiche.

Nicola Vivarelli ha lasciato ufficialmente lo studio di Uomini e Donne ma i fan del dating show di Maria De Filippi non lo hanno dimenticato, e continuano a seguirlo con piacere sui social. Proprio qui, tra un video e l’altro, il giovane cavaliere ha mostrato un nuovo lato di sé che fa parecchio discutere.

Uomini e Donne, polemica per i video di Nicola Vivarelli

L’avventura di Nicola Vivarelli nello studio di Uomini e Donne è ufficialmente terminata. Il giovane cavaliere è approdato nel dating show di Maria De Filippi sotto lo pseudonimo di Sirius, per corteggiare e conquistare Gemma Galgani. La dama, lusingata dalle attenzioni di Nicola e ammaliata dal fascino galante del cavaliere, ha sperato in una storia d’amore ma è rimasta delusa, quando dopo poche settimane dalla fine della stagione televisiva della trasmissione, Vivarelli si è bruscamente allontanato.

Tra un’accusa e l’altra, Nicola è tornato in studio e ha fatto pace con Gemma, per poi dedicarsi alla conoscenza della dama Eleonora Perrone. Sfortunatamente, anche questa relazione non è decollata e Nicola è al momento single, concentrato sulla vita lavorativa e professionale. Vivarelli, inoltre, dedica molte energie alla creazione di contenuti per il web, in particolare video divertenti che carica su Tik Tok e che trovano parecchi consensi nei fan. Pur avendo lasciato Uomini e Donne, infatti, Nicola è ancora molto seguito dai fan del programma di Canale5.

Se da una parte c’è chi trova questi video divertenti, anche se velatamente trash, c’è anche chi accusa il giovane ex cavaliere di volersi approfittare della popolarità per crescere sui social e guadagnarci. Un’accusa pesante, dato che Nicola ha già un lavoro stabile e si è sempre mostrato piuttosto riservato anche nel mondo del web, ma che potrebbe essere fondata. Nel frattempo, nel corso dell’ultima puntata, Matteo Ranieri ha superato la timidezza, sfiorando il bacio con una corteggiatrice.

