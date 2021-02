Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: "Penso ancora a Gemma"

Gossip TV

L'ex cavaliere toscano intervistato da Uomini e Donne Magazine.

Nicola Vivarelli, l'ex giovane cavaliere tanto discusso che si era presentato alla corte di Gemma Galgani con lo pseudonimo di Sirius nel carteggio virtuale avuto con la dama, è tornato a parlare della sua Gemma nel magazine di Uomini e Donne. Nicola è assente da diverse settimane dal dating show di Uomini e Donne in quanto i suoi impegni come Ufficiale della Marina Mercantile lo hanno portato attualmente oltreoceano. Ma chissà che bel toscano non possa tornare e decidere di riprovare con la dama torinese, soprattutto dopo la recente delusione di Gemma e l'amaro epilogo amaro con Maurizio.

"Penso ancora a Gemma. E’ stato un percorso che non dimenticherò. Ci sono affezionato e spero di vederla al mio rientro" ha dichiarato Nicola a Uomini e Donne Magazine.

"Vorrei avere accanto una donna",ha svelato Nicola Vivarelli "e magari un figlio". L'ex cavaliere ha ammesso di seguire le vicende di Gemma, pur trovandosi a tanti km di distanza. “Lei è molto sensibile. Non giudico Maurizio. Bisogna essere sempre sinceri”, ha commentato sulla recente frequentazione della dama. La Galgani nel corso delle ultime settimane, ha chiuso la sua relazione con il cavaliere perché, quest'ultimo, in seguito al alcune incomprensioni, ha deciso di interrompere la storia. Gemma si è detta convinta che lui abbia un'altra relazione ed è decisa a smascherarlo.

Sull'ultima dama frequentata invece da Nicola, Veronica De Nigris, il bel marinaio toscano è stato invece molto sincero: "Non ci penso mai a lei".

