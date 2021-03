Uomini e Donne, "Nicola Vivarelli è gay? Con me si è inventato tutto": accuse shock all'ex di Gemma Galgani

Gossip TV

Veronica De Nigris, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, parla del rapporto con Nicola Vivarelli l'ex di Gemma Galgani tirando in ballo la sua presunta omosessualità.

Nicola Vivarelli ha lasciato Uomini e Donne per portare a termine i suoi doveri di ufficiale in giro per il mondo, ma non per questo è esente dall’essere oggetto di succosi e inaspettati gossip. L’ex dama del Trono Over, Veronica De Nigris, è tornata a parlare della frequentazione con l’ex fidanzato di Gemma Galgani e ha lanciato una bomba sull’orientamento sessuale dell’affascinante Sirius.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli è gay? La sua ex lancia una bomba

Nicola Vivarelli è stato uno dei protagonisti più discussi delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Il giovanissimo cavaliere è approdato nello studio del dating show di Maria De Filippi alla corte di Gemma Galgani, certo di volerla conquistare nonostante tra i due ci siano più di 40 anni di differenza. La notizia ha fatto scandalo e, se da una parte la dama torinese è stata giudicata piuttosto negativamente per essersi lasciata trasportare dall’attrazione per un ragazzo così giovane, dall’altra il pubblico ha iniziato a sospettare che Sirius - pseudonimo con il quale Nicola ha scelto di farsi chiamare - avesse puntato la Galgani solo per ottenere visibilità. La love story, come prevedibile, è naufragata dopo poche settimane e l’estate ha definitivamente allontanato la coppia. Il Vivarelli si è mostrato molto deluso dal repentino ripensamento di Gemma, che invece ha accusato il cavaliere di essere fin troppo ambiguo per i suoi gusti. Tra un’accusa e l’altra, Gemma e Nicola si sono allontanati definitivamente e il giovane ha intrapreso la conoscenza di Veronica De Nigris. Tra alti e bassi, la dama sembrava propensa a continuare questa relazione fino a quando la notizia dell’imminente partenza del Vivarelli non l’ha fatta allontanare definitivamente. Del resto, aspettare per mesi il ritorno di un uomo che non è neppure il proprio fidanzato non ha senso. Prima di lasciare il programma, Nicola ha dichiarato di aver trascorso una notte di passione con la De Nigris, che invece ha negato e continua a farlo ancora oggi.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha usato Veronica? Parla la dama

Intervistata da FraLof, la dama ha ribadito la sua versione dei fatti, lanciando una bomba sulla sessualità di Nicola: “Ero incuriosita da lui, adesso non lo sento assolutamente più. Lui aveva chiesto il mio telefono dopo aver chiuso con Gemma. Ero titubante, perché sei a 26 anni corteggi una donna di 72, o hai qualche neurone che non ti funziona, o vuoi fare lo show […] Eravamo abbastanza seguiti, poi ci siamo baciati, il bacio è vero. Precisiamo che dopo 7 ore che parlavamo mi ha baciata, ci sono volute tante ore prima che facesse un passo. C’erano delle cose che non mi tornavano. In programma era in un modo e fuori in un altro, è una persona falsa […] Sui social lui veniva accusato spesso di essere gay. Ripeto, a 26 anni se corteggi una settantenne c’è qualcosa sotto. Ti dico quello che penso io, dato che c’era questa frequentazione nostra da 2 mesi, alla gente piaceva questa cosa e c’era stato solo uno o due baci, lui per prendersi della credibilità e dar modo a tutti di non pensare che fosse gay, ha detto che avevamo avuto un rapporto. Io ho tanti amici gay e non c’è niente di strano in questo. Ragazzi non c’è stato nulla oltre il bacio! Ha detto che abbiamo passato la notte insieme, ma quando mai? Ridicolo e basta, non è vero nulla”. Nicola nasconde la sua omosessualità? E cosa ne penserà Gemma di questa rivelazioni?

