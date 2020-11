Gossip TV

Nicola Vivarelli, che ha temporaneamente lasciato Uomini e Donne, confessa di essere stato contattato per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nicola Vivarelli ha lasciato, momentaneamente, lo studio di Uomini e Donne mettendo la parole fine alla sua conoscenza con Veronica. Il cavaliere più discusso del Trono Over ha fatto una confessione inaspettata sulla possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli assicura: "Tornerò"

A causa di impegni lavorativi, Nicola Vivarelli si è visto costretto a rinunciare all’esperienza di Uomini e Donne. Il giovane cavaliere è entrato a far parte del parterre maschile del Trono Over prima dell’estate, quando è sceso in studio per corteggiare Gemma Galgani. Sebbene la relazione con la dama torinese non sia andata a buon fine, Nicola ha deciso di rimanere nel programma per conoscere nuove donne. Il Vivarelli ha iniziato a frequentare Veronica, continuando a bisticciare a distanza con la Galgani, ma la dama non ha accettato di aspettarlo a lungo quando lui ha annunciato di dover partire per qualche mese. Il rifiuto di Veronica ha colpito il giovane cavaliere, deluso dalla reazione della dama.

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: la confessione di Nicola Vivarelli

Il bel marinaio, tuttavia, ha assicurato di non aver rinunciato al dating show di Maria De Filippi, avendo intenzione di tornare appena gli sarà possibile. Intervistato da SuperGuida Tv, il Vivarelli ha fatto una confessione inaspettata sul Grande Fratello Vip, raccontando di essere stato contattato per partecipare alla quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini. “Prima dell’estate ero stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip e all’ Isola dei famosi ma ho rispettato l’impegno preso a Uomini e Donne”, ha ammesso il cavaliere. Chissà se in futuro Nicola sceglierà di lasciare la De Filippi per provare l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Mentre in studio Michele Dentice si è presentato con un succhiotto, scontrandosi duramente con Armando Incarnato, a Cinecittà si consumano nuovi drammi e scoppia una discussione tra Selvaggia Roma e Andrea Zelletta, reo di aver preso le parti di Elisabetta Gregoraci.

