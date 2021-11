Uomini e Donne, nel cast del Trono Over arriva la madre delle tronista Roberta!

Gossip TV

Nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne c’è anche la madre della tronista Roberta Giusti.

Il percorso di Roberta Giusti a Uomini e Donne continua tra alti e bassi. La tronista romana, tuttavia, potrà ora fare affidamento sulla presenza della madre Letizia in studio, che ufficialmente una nuova dama del Trono Over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la madre di Roberta Giusti nel Trono Over

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di ieri, mercoledì 3 novembre 2021, abbiamo assistito ad un colpo di scena inaspettato. Dopo lo scontro durissimo tra Marcello Messina e Armando Incarnato, in studio è scesa la tronista Roberta Giusti. La giovane romana ha complicato non poco il suo percorso nel dating show di Canale5, scegliendo di non presentarsi in puntata per correre dietro a Luca. Il corteggiatore romano, infatti, ha deciso improvvisamente di abbandonare, poiché scosso dal rapporto sempre più intimo che si sta creando tra Roberta e il rivale Samuele.

Quest’ultimo, scoppiato in lacrime, ha ammesso di essere molto deluso dalla Giusti, che ora dovrà recuperare con il corteggiatore per dimostrare il proprio interesse. Il percorso di Roberta potrà essere più facile grazie all’ingresso nel programma della madre Letizia, che Maria De Filippi ha scelto come nuova dama del Trono Over. La notizia ha lasciato il pubblico senza parole, dal momento che non è mai successo prima che la madre di una delle troniste presenziasse nel parterre femminile di Uomini e Donne.

A dispetto delle ipotesi, Roberta si è mostrata molto felice per la scelta della madre Letizia e ha accolto con piacere la sua decisione. La presenza della donna influenzerà i corteggiatori oppure Luca e Samuele continueranno il percorso seguendo unicamente il loro cuore?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.