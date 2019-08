Uomini e Donne nel caos: Teresa Cilia smaschera Raffaella Mennoia: "Hai scelto tronisti fidanzati, facendo finta di non sa

Gossip TV

Arrivano altre insinuazioni da parte dell'ex tronista che affonda il programma.

L'attacco da parte dell'ex tronista Teresa Cillia sta proseguendo nel corso della giornata di oggi e la siciliana, attraverso una serie di Ig Stories pubblicate qualche minuto fa sul suo profilo Instagram, ha lanciato accuse gravissime a Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Uomini e Donne che, inevitabilmente, trascineranno il programma in un vero e proprio caos.

"Premessa: la storia è molto lunga e piano piano cercherò di farla capire - ha esordito Teresa - Alcune cose non posso dirle adesso perché ci sono in mezzo tantissime persone e si devono fare nomi e cognomi, essendo rispettosa, devo chiedere il permesso e poi dirò altri tasselli fondamentali. Trovo squallido trovare le persone per farsi belli e screditare gli altri, si capisce che l'obiettivo è usare le persone. Dato che voi volete sincerità e chi siede sul trono sia sincero, e io concordo dato che lo sono stata, ma come pretendi che una persona si sieda lì e sia sincera, se non dai tu l'esempio? Ad esempio quando lei si fidanzò (Jack Varone, ndr) dicendo che passarono due o tre mesi, mentre tra un'esterna e l'altra c'era di mezzo anche lei di nascosto."

"Perché lei le cose le fa di nascosto e fa uscire fuori le cose a suo piacimento - ha continuato l'ex tronista sempre riferendosi alla Mennoia - Sa che una persona è fidanzata, sposata, ha figli e fa finta di non saperlo per dirlo solo nel momento giusto per scatenare il web contro di lei. Puoi fare quello che vuoi ma ci sono persone deboli che possono arrivare al suicidio. Questo fa capire che persona sei. Se tu sai che la persona è già impegnata e vuole prende in giro tutta l'Italia, evitiamo. Non usare e smerdare. Fortunatamente non con tutti, perché non con tutti riesce a farlo. Ci sono persone che sono affascinate da questa cosa e ci cascano, sbagliando ovviamente perché devi essere sincera. Ma lei come fa a pretendere che gli altri siano sinceri. Il fatto dell'aiuto economico, personalmente a me non è arrivato un euro, ma trovo squallido fare un gesto carino nei confronti della persona in difficoltà economica e rinfacciarlo. La cosa più divertente è che nessuno la può vedere in redazione e tutti le parlano dietro. A me dicevano che era invidiosa di me e non le andava bene, forse aveva paura che qualcuno le rubasse il posto. L'invidia è una brutta cosa", ha concluso l'ex tronista.

Mario Serpa, l'ex corteggiatore del trono gay coinvolto nella polemica contro Mennoia, ha replicato alle parole di Teresa, scrivendo, "condivido tutto".