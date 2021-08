Gossip TV

Nelle prime puntate del dating show, i ragazzi scesi per l'incontro al buio hanno mostrato le loro perplessità sul passato di Andrea Nicole, nuova tronista di Uomini e Donne.

Nelle giornate di martedì 24 agosto e mercoledì 25 agosto sono state registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Lo storico dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre prossimo e come svelato dalle anticipazioni, ci sarà una novità assoluta: per la prima volta nella storia del programma, sul trono si siederà una donna che in passato è stata un uomo: Andrea Nicole, modella e commessa milanese che otto anni fa ha deciso di cambiare sesso.

Uomini e Donne nel caos, corteggiatori bloccati davanti ad Andrea Nicole

Come avviene per ogni tronista, sono scesi dalle scale diversi corteggiatori per l'appuntamento al buio e i ragazzi hanno mostrato delle perplessità davanti al percorso e alla trasformazione di Andrea Nicole. Stando a quanto è emerso infatti, alcuni di loro hanno esternato incertezza nel volerla corteggiare, impauriti dal suo importante e significativo passato. Nell'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la giovane milanese tuttavia, in merito alla prima registrazione del dating show, ha dichiarato:

"I corteggiatori? Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere".

Parlando dell'incontro con la padrona di casa, Maria De Filippi, Andrea Nicole ha aggiunto:

"Per me la De Filippi era irraggiungibile, è stato strano ma molto piacevole. Mi sono sentita subito a casa, era stupita dal modo in cui racconto la mia storia, il più naturale possibile. È la mia vita, non mi piace nascondere nulla"

La 29enne milanese ha messo in chiaro di essere pronta alla critiche, ma non di voler farsi intimidire:

"So che può accadere ma mi importa relativamente, non è nulla di diverso di quanto affrontato quando avevo dodici anni. Se sono sopravvissuta allora posso farlo anche adesso, ho sulle spalle maggiore esperienza. Sono una donna normale che sta affrontando un percorso come gli altri colleghi"

