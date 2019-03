Uomini e Donne, Natalia Paragoni su Andrea Zelletta: "Penso di piacergli molto. Con le altre sta solo giocando"

Natalia Paragoni, attuale corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, è tornata a parlare del suo rapporto speciale nato in trasmissione con Andrea Zelletta. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la bella corteggiatrice però non ha perso occasione anche per lanciare qualche dura frecciata alle sue rivali.

Uomini e Donne: Natalia racconta il percorso con Andrea e lancia una frecciata alle altre corteggiatrici

Natalia, intervistata da Uomini e Donne magazine, ci ha tenuto subito a replicare alle pesanti accuse legate alla sua scelta di tornare in studio a corteggiare Andrea:

Credo che le persone in studio, prima di giudicare, dovrebbero ricordarsi che la scelta di abbandonare il percorso con Ivan per corteggiare Andrea è stata quella meno comoda che potessi fare. Mi sono sentita dire che il mio obiettivo era quello di interpretare la parte della corteggiatrice contesa tra due uomini, ma nessuno ha capito che la strada più facile sarebbe stata arrivare a farmi scegliere da Ivan. Ritengo di essermi semplicemente dimostrata sincera e di essere rimasta fedele alle mie sensazioni. Come ci guardiamo io e Andrea è indiscusso.

Zelletta, nel corso dell'ultima puntata di fronte alle critiche di chi lo accusa di rincorrerla sempre, sembra aver fatto un passo indietro. A tal proposito la Paragoni ha dichiarato:

Quando mi ha detto 'vola basso' penso volesse provocarmi. Lui sa che io sono una persona molto sicura di me e una donna che non si accontenta. Ha capito che mi piace essere messa al primo posto sia in quello studio che nella vita di tutti i giorni e questo, in parte, credo gli piaccia così come il mio essere ambiziosa e cercare il contatto. Ad Andrea piacciono le persone che parlano con il corpo, solari e sensuali. L'unica cosa che mi spaventa è il suo lasciarsi condizionare dai commenti degli altri. Sono convinta che dopo aver ascoltato gli attacchi in studio si allontanerà da me. All'inizio credo che lui abbia voluto fare un pò il fenomeno, fa parte della sua personalità comportarsi da 'piacione'. Poi però conoscendoci il nostro interesse reciproco è stato innegabile. Io penso di piacergli molto. Sicuramente ora che è andato via Ivan sa per certo che sono lì per lui ed essendo l'unico tronista si sentirà più al centro dell'attenzione. Per quello che proviamo quando stiamo insieme, in questo preciso momento se dovessero comparire le sedie rosse al centro dello studio, pur essendo prematuro, credo sceglierebbe di uscire con me. Ogni volta che andiamo in esterna veniamo travolti da un'ondata di felicità.

Per quanto riguarda le sue rivali in amore, la bella corteggiatrice ha rivelato:

Le altre corteggiatrici? Andrea con loro sta solo giocando. Tra tutte Muriel è quella che ha catturato la mia attenzione, ma non per timore. Credo che sia l'unica con cui possa crearsi un vero e proprio confronto. Ha un carattere molto simile al mio. Vederla insieme ad Andrea sarà un'opportunità anche per me per conoscere meglio lui. Federica invece sta seduta, morta, non dice nulla tutte le puntate e poi si sveglia all'improvviso. Klaudia vuole fare il fenomeno: la brutta copia della mia amica Claudia. Le altre sono trasparenti.