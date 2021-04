Uomini e Donne, Natalia Paragoni si svela: dalla dislessia ai maltrattamenti, fino all'aborto

Gossip TV

Natalia Paragoni racconta alcuni episodi forti della sua vita, mettendosi a nudo davanti ai fan.

Natalia Paragoni è giovane ma ha tante cose da raccontare alcune, purtroppo, molto dolorose. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora felice al fianco del compagno Andrea Zelletta, si è messa a nudo nella sua autobiografia La Vita secondo Naty, parlando di un rapporto amoroso malsano e di un aborto che le ha lasciato l’amaro in bocca.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni fa alcune rivelazioni spiazzanti

Abbiamo conosciuto Natalia Paragoni nello studio di Uomini e Donne, quando Ivan Gonzales ha scelto di portarla nel castello per trascorrere del tempo insieme prima della sua scelta definitiva (poi ricaduta su Sonia Pattarono). Natalia ha avuto la forza di sottrarsi a quella situazione per corteggiare Andrea Zelletta, che per lei ha perso la testa sin dal primo momento. La corteggiatrice ha affrontato un percorso difficile nel Trono Classico, sopportando critiche amare e l’atteggiamento scostante del tronista pugliese. Poi la favola ha avuto un lieto fine e Andrea e Natalia hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi.

La corteggiatrice ha conosciuto popolarità su Instagram, diventando una delle influencer più amate anche grazie alla sua passione per il beauty. Nel frattempo, lo Zelletta ha deciso di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove è arrivato in Finale nonostante quasi tutti scommettessero contro di lui. Mentre Andrea era in Casa si sono susseguite diverse voci su presunti tradimenti, che hanno rischiato di allontanare la giovane coppia. Per fortuna adesso è tutto rose e fiori e Natalia ha rivelato anche un dettaglio intimo, che ha fatto discutere il mondo del web. La Paragoni ha annunciato il suo primo libro La Vita secondo Naty, nel quale racconta la sua vita costellata da episodi forti che l’hanno cambiata profondamente, come la relazione con il misterioso e possessivo M.

“È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi”, ha raccontato la Paragoni a Diva e Donna. Dopo lui, la corteggiatrice ha conosciuto nuovamente l’amore ed è rimasta incinta. “Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso”, ha dichiarato Natalia che ha ammesso anche di aver sofferto di dislessia da piccola.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.