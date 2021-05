Uomini e Donne, Natalia Paragoni: "Ho vissuto un amore tossico, ma ho ripreso in mano la mia vita"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Natalia parla del suo libro e del suo rapporto con il passato.

Natalia Paragoni è tra le influencer più seguite e amate del momento. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Zelletta ha parlato del suo libro La vita secondo Naty in cui si è raccontata senza filtri lasciando riaffiorare anche i ricordi più dolorosi.

La dolorosa confessione di Natalia Paragoni

"All’inizio ero piena di dubbi, non credevo neppure di esserne in grado. C’è chi studia una vita per arrivare a scrivere un libro, ma è anche qualcosa che stanno facendo tante altre. Mi sono chiesta perché proprio io. Ci ho riflettuto molto, poi mi sono detta che poteva essere un metodo di comunicazione alternativo" ha dichiarato Natalia al settimanale di Uomini e Donne rivelando i motivi che l'hanno spinta a pubblicare il suo primo libro.

Ne La vita secondo Naty, l'ex bellissima corteggiatrice si è raccontata senza filtri: dal bullismo subito tra i banchi di scuola alle violenze di un amore tossico fino al dolore di un aborto. "Non è stato facile mettermi a nudo. [...] Rivangare tutto questo mi è servito per esorcizzare vecchi fantasmi del passato. Ho voluto rischiare perché mi piaceva l’idea che qualcuno potesse rispecchiarsi nella mia storia, sentirsi compreso. Da piccola venivo denigrata perché giocavo con i ragazzi, a loro piaceva stare con me senza malizia, ma le altre non lo capivano e mi giudicavano. Per me, l’importante era solo sentirmi amata. Ho sempre cercato la solidarietà femminile, ma ho incontrato molta difficoltà, persino oggi tra colleghe. Ho vissuto un amore tossico. Non capivo cosa stessi passando, ma ho imparato con il tempo che chi ti vuole nascondere o cerca di cambiarti va tenuto lontano. Ho raccontato ad Andrea del mio aborto subito dopo Uomini e Donne, mentre tornavamo da un viaggio a Riga. Andrea conosce tutto di me. Lui è il mio baricentro, il mio complice e il mio migliore amico: quello che ho sempre cercato".

La Paragoni ha poi continuato rivelando: "Ho ripreso in mano la mia vita, ma la testa sono riuscita ad alzarla davvero grazie all’esperienza a Uomini e Donne. Venivo da un momento difficile e quel percorso mi ha permesso di riscoprire me stessa e di ritrovarmi. Sono stata felice di come sono riuscita ad affrontare tutto quello che è accaduto: sono tornata la Natalia che sapevo di essere, ma che per troppo tempo si era nascosta".

