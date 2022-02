Uomini e Donne, Nadia Marsala affonda Gemma Galgani: tutti contro la torinese!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, l'intervento di Gemma Galgani contro Nadia Marsala provoca una valanga di polemiche.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo aver rifilato un due di picche ad Antonio, Gemma Galgani torna a punzecchiare Nadia Marsala, pretendendo dettagli sul rapporto con Massimiliano Bartolini. Mentre Giovanni e Sara Zilli non convincono, Federica Aversano è tornata per parlare con Matteo Ranieri.

Uomini e Donne: Gemma Galgani affondata da Nadia Marsala

L’esterna tra Antonio e Gemma Galgani è stata un vero e proprio disastro. La dama torinese non ha apprezzato la parlantina del cavaliere, che si è raccontano forse fin troppo senza dare modo a Gemma di fare altrettanto. Nella puntata di Uomini e Donne, gli opinionisti criticano Gemma, affermando che è maleducato ridere in faccia ad un signore che sta cercando di presentarsi, e che a lei non piaceva già dal principio. “A lei questo signore non è piaciuto, e l’ha tenuto tanto per. La colpa della sfortuna è la sua, non è mia! Non te ne frega niente, neanche lo hai ascoltato”, ha sbottato Tina Cipollari. Tra Gemma e Antonio scoppia una discussione, e il cavaliere accusa la torinese di essere nel programma da anni perché non realmente interessata ad innamorarsi.

Conclusa la discussione, Galgani inizia ad interrogare Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini, volendo sapere se tra loro c’è stato un incontro intimo oltre ai baci. Nadia ha replicato di aver dato i dettagli alla redazione e che non deve nulla alla torinese: “Sei pallosa, io non ho un copione! È inutile che mi attacchi, possibile che te la devi prendere con me perché non ti sei arresa al rifiuto di Massimiliano? Arrenditi”. Massimiliano conferma di non aver ancora avuto intimità con Nadia, ma che trascorrerà la sera a casa della dama. “Tu dici che lei non ti arriva, come per Isabella. Intanto lei si è fidanzata e tu sono dieci anni che sei qui a fare la mummia”, questo il duro attacco di Tina. Si passa poi a Giovanni, che ha fatto una rivelazione su Daniela, e Sara Zilli. Tra i due non è successo ancora nulla e Daniela fa notare come Giovanni sembra essere rimasto incastrato in questa frequentazione. Sara inizia ad interrogare il cavaliere, ammettendo di aver notato la sua freddezza e di voler verificare se le sue prime impressioni sono giuste, dato che Giovanni non prende pozione. “Non risponde perché vuole lasciarsi una porta aperta”, ha fatto notare Gianni Sperti.

Si passa al trono classico con Matteo Ranieri, per il quale è tornata Federica Aversano. La corteggiatrice confessa di essersi sentita influenzata dal comportamento che il tronista ha avuto con lei e con Denise, al punto da notare troppe differenze che l'hanno portata a pensare che Matteo si fosse invaghito della rivale. Matteo vuole spiegazioni sul post d'insulto su Instagram, e non crede che Federica abbia pubblicato quella frase senza pensare alle conseguenze. La corteggiatrice si mostra pentita ma Ranieri non crede alle sue parole, confessando di aver sempre sentito la corteggiatrice distante.

