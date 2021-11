Uomini e Donne: muore, a soli 39 anni, l’ex cavaliere Riccardo Ravalli

Gossip TV

Uomini e Donne in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ex cavaliere Riccardo Ravalli.

Una terribile notizia giunge alle orecchie dei fan di Uomini e Donne. Riccardo Ravalli, giovane ex cavaliere del Trono Over, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è deceduto a soli 39 anni.

Uomini e Donne, Riccardo Ravalli morto in un incidente stradale

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno il volto di Riccardo Ravalli, giovane cavaliere sceso nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Daniela a novembre del 2020. Purtroppo, a causa di un incidente stradale, Riccardo è morto sul colpo a soli 39 anni. Una notizia che sconvolge tutti i fan del dating show di Canale5 e coloro che hanno conosciuto e apprezzato Ravalli, come l'ex dama Luisa Anna Monti che si è unita al lutto collettivo per l’improvvisa scomparsa dell’ex cavaliere, ricordando la sua gentilezza e umanità.

L’incidente fatale è avvenuto sul tratto autostradale A22 del Brennero, e Riccardo (forse per un colpo di sonno o per distrazione, le dinamiche sono logicamente ancora da verificare) si è schiantato contro un camion, distruggendo la macchina e rimanendo ferito mortalmente. La Gazzetta di Mantova riporta che i vigili del fuoco abbiano avuto difficoltà ad estrarre il corpo, dichiarato poi senza vita dal rianimatore dell’elisoccorso giunto sul luogo per ulteriori verifiche. Un lutto inaspettato e doloroso, al quale si uniscono tutti gli spettatori di Uomini e Donne.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.