Uomini e Donne, "Michele sei un grande str***o, mi fai schifo": Roberta Di Padua fuori controllo

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Roberta Di Padua si scontra con Michele Dentice che lascia il programma di Maria De Filippi.

Torna prorompente il triangolo formato da Roberta Di Padua, Michele Dentice e Riccardo Guarnieri. La dama del Trono Over si è scontrata animatamente con il cavaliere partenopeo, che ha riservato parole piuttosto forti alla sua ex frequentazione. Nella querelle è costretta ad intervenire Maria De Filippi, tra l’applauso del pubblico nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Michele Dentice lascia il Trono Over

Roberta Di Padua è tornata al centro delle polemiche nel corso della nuova Puntata di Uomini e Donne. La dama ha chiuso con Riccardo Guarnieri, dopo aver capito che il cavaliere pugliese non provava i suoi stessi sentimenti. Riccardo ha ammesso di essere stato molto infastidito dal ballo di Roberta con Michele Dentice, che ha fatto nascere in lui la sensazione che avrebbe dovuto affrontare ancora a lungo il fantasma della delusione provocata dal partenopeo.

In studio, Roberta ha ammesso di essere delusa da entrambi i cavalieri e Michele ha iniziato ad attaccarla, affermando di essere felice del fatto che il Guarnieri l’abbia scaricata senza troppa gentilezza. La Di Padua è rimasta scioccata dalle parole del cavaliere, insultandolo apertamente per la sua mancanza di tatto. Nella querelle è intervenuta anche Maria De Filippi, che ha ripreso Michele ma anche Riccardo, reo di non essere intervenuto in difesa di Roberta.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna da Roberta Di Padua

La presentatrice ha provato a capire perché il Dentice sia così arrabbiato con la dama, intuendo che il partenopeo fosse geloso del fatto che Roberta non ha provato per lui quello che ha provato per Riccardo. A sorpresa, Michele ha deciso di lasciare il parterre del Trono Over perché non trova nessuno che sia adatto a lui. In realtà, parlando con Maria, è venuto fuori che Michele sia ancora troppo preso da Roberta come nota anche Gianni Sperti: “Se tu durante le vacanze di Natale pensi a lei, non lo devi sottovalutare. Non capita sempre di trovare una persona a cui pensi, riprovaci”.

Il Dentice, tuttavia, è irremovibile: questa storia d’amore non ha futuro. Dopo lo sfogo del partenopeo, Roberta ha affrontato Riccardo che ha lamentato la sua mancanza di tatto in un momento difficile per lui. Nonostante le incomprensioni, il cavaliere chiede alla Di Padua di continuare a frequentarsi e rifiuta la proposta di Maria di far entrare in studio due nuove dame, ballando con la Di Padua al centro dello studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.