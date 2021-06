Uomini e Donne, Michele Dentice pronto a tornare nel parterre over?: "Se Maria De Filippi..."

Gossip TV

L'ex cavaliere parla di un'eventuale ritorno nel parterre over di Uomini e Donne.

Michele Dentice è stato uno dei protagonisti più discussi e chiacchierati del parterre over di Uomini e Donne. Raggiunto da Blastingnews, l'ex cavaliere partenopeo è tornato a parlare della sua esperienza nel dating show rivelando i reali motivi che lo hanno spinto a lasciare definitivamente la trasmissione di Canale 5.

Michele Dentice ritorna a Uomini e Donne? Parla l'ex cavaliere

La partecipazione di Michele a Uomini e Donne è stata una delle più discusse degli ultimi anni. L'uomo, infatti, aveva iniziato una conoscenza con Roberta Di Padua e più volte si era reso protagonista di accesi scontri in studio con gli altri cavalieri del parterre over. Tuttavia, non è riuscito a trovare la sua anima gemella e ha deciso di abbandonare il programma.

A distanza di alcuni mesi dal suo addio, Michele è tornato a parlare del suo percorso a Uomini e Donne rivelando i motivi che hanno condizionato la sua partecipazione, ovvero la sua situazione lavorativa e la morte della nonna: "La palestra è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati. La situazione adesso è questa. [...] Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti".

Dentice ha infine concluso parlando dei suoi progetti futuri. L'ex protagonista del trono over ha annunciato la sua presenza nel cast della quinta stagione di Gomorra e non ha escluso un’eventuale ritorno a Uomini e Donne: "Se Maria De Filippi mi chiedesse di riprovarci, forse più avanti accetterei il suo invito".

