Michele Dentice lascia il Trono Over di Uomini e Donne e pubblica su Instagram un lungo sfogo, che sembra una stilettata alla redazione del programma di Maria De Filippi.

Sta per concludersi il percorso di Michele Dentice a Uomini e Donne. Il bel partenopeo è stato a lungo al centro delle indiscrezioni, mentre era intento a trovare la donna della sua vita nel parterre femminile del Trono Over. Tra una conoscenza e l’altra, il cavaliere si è reso conto di non essere sulla buona strada e ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, comunicando la notizia con un lungo post su Instagram.

Uomini e Donne, Michele Dentice lascia il Trono Over

Michele Dentice ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne ma non senza alzare qualche polemica. Il palesato cavaliere del Trono Over ha iniziato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi con la benedizione del parterre femminile, che certamente ha apprezzato la sua prestanza fisica. L’attenzione di Michele è stata attirata da Roberta Di Padua, affascinante dama che è ormai uno dei volti fissi del programma da diversi anni. I due hanno iniziato a frequentarsi, tra alti e bassi derivati anche dalla gelosia della Di Padua, fino alla rottura definitiva. Roberta, stanca di essere trascurata dal cavaliere che dedicava troppo tempo ad una gara di fitness a livello agonistico, ha scaricato Michele ed è tornata da Riccardo Guarnieri.

Ancora preso dalla dama, il Dentice ha deciso di aspettare e vedere cosa il futuro avrebbe potuto riservagli. Il partenopeo non ha nascosto di essere affascinato da Lucrezia Comanducci, la giovane e biondissima dama che è tornata in studio per Armando Incarnato. Lei, tuttavia, è troppo presa dal cavaliere dopo il triangolo pericolo con il tronista Gianluca De Matteis per poter cedere alle lusinghe del Dentice, che invece è stato aspramente criticato dall’Incarnato.

Michele Dentice polemico con la Redazione di Uomini e Donne?

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Maria ha invitato Michele al centro dello studio per presentargli alcune dame. Il cavaliere, tuttavia, ha rifiutato e ha ammesso di essere intenzionato a lasciare il programma. I fan del Dentice avevano capito le sue intenzioni già qualche ora prima, dal momento che il partenopeo si è lasciato andare su Instagram in un lungo post, che ha tutta l’aria di essere una chiara frecciatina alla redazione del Trono Over.

"Voglio vivere la vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo. Considero il mio passato la mia fortuna: mi ha dato la possibilità di vedere la vita cruda fin dall’inizio e non l’ho subita. È finito un incubo finalmente ora mi riprendo il mio sogno… Potrai stare anche nel posto più bello del mondo, ma la felicità te la darà chi ti sta accanto. Pensa alla cosa che hai sempre desiderato, ora vedila con l’occhio della mente, poi sentila nel cuore. Spesso gli uomini sono troppo deboli per sentimenti forti, è arrivato il momento di smettere queste dicerie. Ultimo viaggio verso Roma".

