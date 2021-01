Uomini e Donne, Michele Dentice: "Credo che Davide Donadei sceglierà Chiara. Roberta Di Padua? Non voglio..."

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Michele, dopo l'addio a Uomini e Donne.

Michele Dentice è stato uno dei protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne. Intervistato da MondoTV 24, l'ex cavaliere ha svelato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il programma e rivelato le possibili scelte dei due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni.

Le parole di Michele Dentice dopo l'addio a Uomini e Donne

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, abbiamo assistito all'addio di Michele. Il percorso del cavaliere a Uomini e Donne non è stato per niente tranquillo. La decisione di Roberta Di Padua di chiudere la loro frequentazione per riallacciare i rapporti con Riccardo Guarnieri, ha spiazzato l'uomo che non é più riuscito a trovare la serenità per continuare la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Alla rottura con la Di Padua si è poi aggiunto un grave problema familiare, che ha portato Dentice a lasciare definitivamente il parterre over di Uomini e Donne. "I lucciconi, come ha detto la grandissima Maria De Filippi, non sono per Roberta…non voglio parlare di lei. Io ho pianto per le situazioni esterne e per il lutto, che ho subito un mese fa, di mia nonna [...] Non riuscivo a gestire tutta la pressione esterna e a venire spensierato in studio" ha rivelato Michele alle pagine di MondoTV 24.

Interpellato dal giornalista sulle possibili scelte a Uomini e Donne dei due tronisti Sophie e Davide, Michele ha dichiarato: "Io da quello che ti posso dire dall’esterno Sophie la vedo più vicina ad una persona come Giorgio rispetto a Matteo, nulla da togliere ovviamente a Matteo [...] Adoro Beatrice! Mi sta troppo simpatica e mi da l’idea di una sorellina piccolina, é una piccoletta…credo che Davide però scelga Chiara".

