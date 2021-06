Uomini e Donne, “Mi sto innamorando di Elisabetta Simone”: Luca Cenerelli vuota il sacco

Gossip TV

Luca Cenerelli rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Elisabetta Simone, svelando cosa l’ha spinto a tornare dalla dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Luca Cenerelli ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, raccogliendo consensi dal parte del pubblico e del parterre femminile di Uomini e Donne. Dopo una burrascosa chiusura della frequentazione con Angela Paone, il cavaliere ha intrapreso la conoscenza di Elisabetta Simone. La dama ha nutrito sin da subito forti sentimenti, tuttavia, mai corrisposti pienamente del Cenerelli. Tra ali e bassi, discussioni e riavvicinamenti, i due si sono detti addio prima della puntata finale del dating show di Maria De Filippi. La situazione è cambiata velocemente lontano dalle telecamere e Luca ed Elisabetta si sono dati un’altra chance, che si sta rivelando proficua per il dubbioso cavaliere.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli: ecco perché è tornato da Elisabetta Simone

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso Luca Cenerelli, un cavaliere affascinante e con una vita piena. Il nuovo volto del Trono Over ha suscitato la curiosità di diverse dame, soprattuto di Elisabetta Simone. Tra i due è nata una bellissima intesa che sembrava avere tutte le carte in regola per trasformarsi in un rapporto solido. Peccato, tuttavia, che mentre la Simone si innamorava perdutamente di Luca, lui cominciava a nutrire dubbi sul futuro con lei. Dopo l’ennesima discussione, la Simone ha deciso di chiudere e allontanarsi da un rapporto che, al momento, le sarebbe costato troppa sofferenza. Lontano dalle telecamere, tuttavia, la situazione si è drasticamente capovolta e il Cenerelli ha iniziato ad essere molto geloso del rivale Marco, al punto da tornare da Elisabetta per un ulteriore chiarimento. Ecco cosa ha raccontato il cavaliere al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi:

“Non ero contento di come ci fossimo salutati: per me è stato brutto. Ho passato dei giorni devastanti, perché staccarmi drasticamente da Elisabetta mi ha fatto stare male. […] Non avendo le idee chiare su di noi, non potevo permettermi di tenerla appesa a un filo, per rispetto di me stesso e suo […] Sapevo di dover lasciar stare Elisabetta per il suo bene, almeno fino a quando i miei sentimenti non fossero stati certi, ma ciò non lo ha reso meno doloroso. Quando ho sentito dire da Elisabetta e Marco che si erano baciati mi ha fatto male. Provavo dei sentimenti che avevo paura di ammettere”.

Luca Cenrelli ed Elisabetta Simone insieme dopo Uomini e Donne: "Mi sto innamorando"

La paura, dunque, ha frenato Luca per tanto tempo ma il sentimento per Elisabetta ha avuto la meglio. “Le mie emozioni hanno parlato più forte delle mie paure […] Ho perso tre chili dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto. Con lei all’inizio mi mancavano un po’ di pezzi, forse qualcosa non era ancora nato, ma i sentimenti c’erano. Per me essere innamorati significa avere una completezza totale e non sentivo quel trasporto così forte da farmi abbassare il freno a mano, mollare tutto, e stare solo con lei. In due mesi sono venute fuori le mie fragilità e forse anche questo ha inciso sul nostro rapporto […] Per lei sono stato male, mi sono tormentato e non era solo per la gelosia di immaginarla tra le braccia di un altro. Credo che io stia iniziando a innamorarmi”, ha ammesso il Cenerelli.

Fuori dallo studio di Uomini e Donne, forse anche grazie all’assenza di elementi di distrazione, i due si sono chiariti e ora stanno provando a far funzionare le cose: “Giorno per giorno sto vivendo le mie sensazioni, per capire se di questa persona non posso farne a meno. Sono tornato per chiarire, per farle capire che nel mio cuore lei ha una posizione forte e non è stato tempo buttato quello che abbiamo vissuto insieme. Ma voglio essere certo di tutto ciò che faccio. Ammettere i miei sentimenti è stato un passo importante. Le ho chiesto scusa, un gesto mai facile, e ho tutte le intenzioni di lasciare una porta aperta”. Cosa ne pensate di questa coppia del Trono Over?

