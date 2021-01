Uomini e Donne, "Mi stai prendendo per il c**o": Beatrice Buonocore esplode, Davide Donadei in difficoltà

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Beatrice Buonocore sbotta contro Davide Donadei.

Davide Donadei continua a temporeggiare, non ancora pronto a prendere una decisione e concludere il percorso a Uomini e Donne. Il bel tronista pugliese è conteso da Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, ormai stanche della lunga attesa che non aiuta a placare i dubbi sulle intenzioni di Davide. In Puntata, Beatrice è esplosa dopo aver visto l'esterna che Davide ha organizzato a Chiara, che invece propone al protagonista del Trono Classico di prendere una pausa di riflessione.

Uomini e Donne, Davide Donadei messo alle strette

Davide Donadei è pronto a fare la sua scelta? Nella Puntata di Uomini e Donne, il tronista pugliese ha mostrato di essere ancora molto confuso sul futuro e sulla fine del percorso nel Trono Classico. Per conquistarlo, Beatrice Buonocore ha deciso di organizzare una serenata molto romantica, presentandosi sotto l’hotel del Donadei. I due si abbracciano e sfiorano il bacio ma in studio Beatrice non sembra molto soddisfatta dell’esterna. Secondo la corteggiatrice, infatti, il tronista prova più attrazione nei confronti di Chiara e non riesce a farla sentire apprezzata a livello estetico.

Messo alle strette, Davide ha ammesso di avere una chimica particolare con la Rabbi ma che, non per questo, trova meno bella Beatrice. La corteggiatrice non può tirare un sospiro di sollievo, dal momento che Maria De Filippi la informa del fatto che il tronista ha fatto una sorpresa a Chiara. Dopo aver visto la corteggiatrice provata, infatti, il Donadei si è recato a casa della romana e ha provocato la forte reazione della Buonocore che è scoppiata in lacrime.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore sbotta contro Davide Donadei

“Sono senza parole, basta… Mi stai prendendo per il c**o! Ma guarda cosa fai, ma ti vedi quello che fai con lei?", ha dichiarato la corteggiatrice con la voce rotta dal pianto. “Io oggi volevo annunciare che la settimana prossima avrei fatto la scelta, ma ora non ce l’ho fatta. Mi sono affezionato tanto ad entrambe, è brutto stare in questa posizione”, ha ammesso Davide preoccupato per reazione di Beatrice. Le due corteggiatrici sono unite nel dire che la situazione è ormai insopportabile e che, se si sente sotto pressione, dovrebbe prendersi una pausa di riflessione.

La Rabbi, infatti, confessa che non vorrebbe tornare in esterna dal momento che il pugliese non si sa frenare e in questo modo loro potrebbero rimanere ancora più deluse dopo la scelta. Davide ha confessato che le limitazioni del Covid gli hanno impedito di viversi appieno il percorso e in questo modo si sente ancora più confuso per quello che riguarda il fattore attrazione. Da una parte, infatti, il Donadei si sente fisicamente portato verso Chiara ma a livello mentale più legato a Beatrice, che gli è entrato dentro e sente di doverla proteggere.

