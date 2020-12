Uomini e Donne, "Mi prendi per il c**o": Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato ai ferri corti

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Lucrezia Comanducci si infuria con Armando Incarnato.

La conoscenza tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci sta subendo una botta d’arresto. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si affrontano in Puntata, dopo che il cavaliere partenopeo ha deciso di conoscere una nuova dama suscitando la forte reazione di Lucrezia.

Uomini e Donne, Lucrezia Comanducci furiosa con Armando Incarnato

Dopo il triangolo imprevisto che ha tenuto banco per diverse Puntate, Lucrezia Comanducci ha fatto una scelta e ha deciso di rimanere nello studio di Uomini e Donne per conoscere Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo non ha nascosto di essere molto attratto dalla giovane dama, sebbene il loro modo di vivere non combaci perfettamente. Superato il periodo dei tira e molla, Lucrezia e Armando hanno iniziato a fare sul serio fino a quando la Comanducci non ha spiazzato il cavaliere, creando un grande equivoco durante una romantica cena. L’Incarnato è rimasto colpito dalle parole della dama e sembra aver deciso di mollare la presa, conoscendo una nuova protagonista del parterre femminile.

Lucrezia Comanducci contro Armando nella Puntata di Uomini e Donne

Nella Puntata di oggi, martedì 22 dicembre 2020, Maria De Filippi ha comunicato a Lucrezia la scelta di Armando e la dama ha deciso di non sedersi al centro dello studio, visibilmente alterata. La Comanducci ha ammesso di aver invitato Armando a Roma e di essere delusa, dal momento che mentre si è negato a lei ha visto un’altra. Non pago, il cavaliere ha accettato di conoscere due nuove donne suscitando la forte reazione di Lucrezia. Quando anche per lei è entrato un giovane cavaliere in studio, Armando ha mostrato di essere molto geloso. Insomma, la coppia non riesce a trovare un equilibrio almeno per il momento, ma è evidente che entrambi siano piuttosto presi l’uno dall’altro. Nella relazione, tuttavia, potrebbe intromettersi anche Michele Dentiche che non perde occasione per ribadire il suo interesse per la bella Lucrezia.

