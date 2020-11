Uomini e Donne, "Mi piacciono le belle Gnocche": doccia fredda per Gemma Galgani

Gossip TV

Il cavaliere Mario sotto accusa a Uomini e Donne, Gemma Galgani si può fidare del protagonista del Trono Over di Uomini e Donne?

Gemma Galgani sta conoscenza Mario, un cavaliere molto elegante. Quando alcune dame del Trono Over fanno notare che l’uomo ha confessato di essere abituato a frequentare ragazze molto giovani e attraenti, trovando incoerente il suo interesse per la torinese, per la protagonista di Uomini e Donne si mette male.

Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve una delusione

Nuovo scontro in Puntata tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La Puntata si apre con un video della dama torinese che si sfoga, dichiarando di essere molto ferita dalle parole dell’opinionista che ha rimarcato come il suo ex Giorgio Manetti sia felicemente fidanzato, mentre lei è sempre più sfortunata con gli uomini. Concluso il video, la Galgani ha fatto il suo ingresso in studio dando vita a nuove polemiche. Tina ha accusato la dama di provocarla durante le puntate, favorita dal fatto che l’attenzione non è posta su lei, mentre Gemma ha negato tutto e ha ribadito di essere furiosa per il trattamento rude che la romana le riserva ad ogni occasione. Maria De Filippi ha interrotto la lite, facendo entrare in studio Mario. L’elegante cavaliere, a dispetto di quanto ipotizzato dalla Cipollari, ha raccontato di aver trascorso una piacevole serata con Gemma, andando oltre alle apparenze.

Uomini e Donne, doccia fredda per Gemma Galgani

Mario sembra sinceramente colpito dalla Galgani, non fosse che secondo alcune protagoniste del Trono Over il cavaliere sta mentendo. Cristina ha chiesto la parola, confessando che Mario ha rifiutato di conoscerla affermando di essere abituato a donne giovani e piuttosto avvenenti. Per questo motivo, la dama non crede che Mario possa trovare interessante Gemma, certamente ben diversa dalla descrizione del prototipo ideale dell’uomo. Altre dame hanno confermato la versione di Cristina e Mario ha assicurato di trovare belle tutte le donne, ognuna per una caratteristica diversa, mandando su tutte le furie la Cipollari. L’opinionista trova poco trasparente il discorso di Mario e l’ha invitato a non prendere in giro le dame del parterre femminile. Gemma ha ricevuto una doccia fredda, ma ha sopportato e si è detta molto soddisfatta della conoscenza con Mario.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.