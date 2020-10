Uomini e Donne, "Mi hai nascosto di aver incontrato il tuo Ex, per te è tutta Finzione": pesanti Accuse a Veronica Ursida

Gossip TV

Giovanni Longobardi torna a parlare della fine della sua relazione con Veronica Ursida, ex dama di Uomini e Donne, e muove accuse pensati.

Veronica Ursida ha deciso di lasciare Uomini e Donne dopo la rottura e le polemiche con Giovanni Longobardi. L’ex dama del Trono over, tuttavia, è tornata al centro delle indiscrezioni più piccanti dopo che il cavaliere ha pubblicato una lunga, e rancorosa lettera che riguarda la fine della loro storia d’amore.

Uomini e Donne, Giovanni Longobardi lancia nuove accuse a Veronica Ursida

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono lasciati alla fine dell’estate. La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne e, nonostante le iniziali perplessità del cavaliere, ha deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Veronica e Giovanni hanno pubblicato su Instagram tante foto a testimonianza che tutto stava procedendo a gonfie vele, fino alla burrascosa rottura. La dama del Trono Over ha fatto un mea culpa sui social addossandosi la causa della repentina separazione, anche se le vere motivazioni dell’addio non sono mai trapelate. Tra una polemica e l’altra, mentre nello studio del dating show di Maria De Filippi è iniziata una nuova e promettente stagione, il Longobardi ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa e ha scritto una lunga lettera, pubblicata da ‘Dipiù Tv’, indirizzata alla Ursida.

Giovanni Longobardi sente la mancanza di Veronica Ursida dopo Uomini e Donne

Il cavaliere si è detto molto amareggiato per il trattamento riservatogli dall’ex fidanzata e per le bugie che ha raccontato. “Mi hai nascosto di aver incontrato il tuo ex e nel momento in cui l’ho saputo il mondo mi è crollato addosso. Veronica mi hai ferito e ho deciso di uscire dalla tua vita. Per te tutto è un gioco, è tutta una finzione, è tutta una parentesi che nello stesso modo in cui è stata aperta è destinata a chiudersi". Parole molto forti, che testimoniano l’amarezza del Longobardi, che afferma di essere stato costretto a lasciare Veronica perché troppo ferito dalle sue menzogne. Sul finale della lettera, tuttavia, il cavaliere ammette di sentire molto la mancanza della Ursida e di volerla incontrare ancora. La coppia riuscirà a tornare insieme, più forte di prima, o il danno è stato troppo profondo per poterlo rimarginare? Nel frattempo, Aurora Tropea si è difesa dalle accuse di Gianni Sperti e ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza della sua amica Veronica, che era sempre pronta a consolarla e a tirarla su di morale dopo gli scontri in puntata.

