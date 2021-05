Uomini e Donne, "Mi hai chiesto di rimanere in studio per i followers": Riccardo Guarnieri gela Roberta Di Padua

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Riccardo Guarneri rivela di aver stretto un accorso con Roberta di Padua per farle avere più visibilità e followers.

Nello studio di Uomini e Donne fa il suo ingresso Roberta Di Padua, pronta a tornare a parlare della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese ha deciso di parlare a cuore aperto dei problemi di coppia ma anche degli intrighi con gli altri protagonisti del Trono Over, in particolare modo di Armando Incarnato che avrebbe parlato male della redazione con la Di Padua. In studio scoppia il caos e anche Ida Platano interviene nella querelle, prendendo le parti di Roberta.

Uomini e Donne, è guerra tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Continua la querelle tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama del Trono Over è tornata nello studio di Uomini e Donne per parlare del suo rapporto con il cavaliere, dopo che lui ha svelato alcuni retroscena inaspettati sulla Di Padua e sulle confidenze che Armando Incarnato le ha fatto. Roberta ha il dente avvelenato e si è ribellata, dichiarando che Riccardo non è mai stato innamorato di lei e che gli faceva comodo stare con lei, che non ha mai dato alcun problema di coppia. “In questi due mesi sai quante volte mi ha detto che era andato a Brescia anche tre volte a settimana? Da me non è mai venuto, invece. La colpa è mia per come ti ho abituato”, è esplosa la Di Padua, rivelando poi di essere rimasta scioccata quando Riccardo ha parlato di Ida Platano e del suo ritorno nello studio del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere continua d insistere sul fatto che i problemi di coppia sono derivati anche dal fatto che in Roberta è scattato qualcosa e che lei non prova più lo stesso sentimento. Il Guarnieri, inoltre, ha confermato che la sua ex fidanzata gli ha rivelato le lamentele durissime che Armando ha fatto nei confronti della redazione, cosa che il partenopeo nega fermamente. Sulla questione è intervenuta anche Ida, che ha ammesso: “Io penso che tu non sia innamorato di Roberta, e non capisco perché sei andata a ricercala. Lui si sente dire tutte queste cose da te, che ne hai dette molte verso di lui, e si sia fatto passare l’arrabbiatura e ti venga a ricercare, io non lo capisco”.

Riccardo sbugiarda Roberta nella Puntata di Uomini e Donne

Il Guarnieri ha replicato, spiegando di aver deciso di mettere da parte l’orgoglio per cercare una soluzione. Nella discussione è uscito fuori che Roberta ha un profilo fake sui social per controllare i protagonisti di Uomini e Donne, mentre la dama ribadisce che Riccardo è ancora innamorato di Ida. “Lei mi dice che la settimana prima che noi uscissimo, dopo lo sfogo che Armando ha avuto nei miei confronti - ringrazia che non ti chiamo faccia da c**o …”, ha dichiarato il Guarnieri per poi iniziare a litigare con l’Incarnato. Il cavaliere pugliese è certo che se tra Roberta e Armando c'è un grado di intimità così elevato è perché tra loro deve essere successo qualcosa. Vista l'insistenza della dama, il Guarnieri è esploso e ha fatto una rivelazione bomba: "La storia tra noi è sempre stata tutta vera, la gelosa c'era e lo sapete... Quando ho detto di esserla andata a trovare e di aver dormito in un hotel, invece ho dormito con lei. Mi ha chiesto di rimanere in studio ancora per qualche settimana per i followers. Io ti ho chiesto di uscire da qui quando sono venuto sotto l'albergo, invece tu volevi cavalcare l'onda. Non salvo la mia persona, perché io sono un pezzo di me**a, ma lo devo dire. Tu non puoi negare che si siamo messi d'accordo". Roberta ha replicato a tono, ammettendo di essere lieta di avere tanti followers e di godere di questo momento, ma di non avere alcuna intenzione di farne un lavoro, dal momento che li già ha la sua professione. In studio cala il gelo e la confusione, dal momento che le due versioni dei fatti non coincidono.

