Uomini e Donne, “Mettiamo al mondo un bambino”: Chiara Rabbi spiazza Davide Donadei

Davide Donadei pronto a diventare padre con Chiara Rabbi. Ecco la romantica proposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne alla sua dolce metà.

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono una coppia solida e lo dimostrano giorno dopo giorno ai fan di Uomini e Donne. Per amore, l’ex corteggiatrice del Trono Classico ha lasciato la sua città natale e si è trasferita in Puglia, dove Davide gestisce un ristorante al quale tiene molto. Ora, la Rabbi è certa di avere al suo fianco l’uomo che potrebbe essere il padre dei suoi figli e scrive una lunga lettera, carica di sentimento, per convincere il Donadei ad allargare la famiglia.

Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi presto genitori?

Nello studio di Uomini e Donne è nata una coppia veramente speciale, che ha incantato il pubblico del Trono Classico con un feeling unico. Stiamo parlando di Davide Donadei e Chiara Rabbi. La giovane coppia ha deciso di trascorrere più tempo possibile insieme e, quando il pugliese si è visto costretto a tornare al lavoro di ristoratore, Chiara ha preso una decisione inaspettata e lo ha seguito pur di non trascorrere neppure un’ora lontano da lui.

Ora, grazie anche al gesto forte e consapevole della Rabbi, Davide ha preso consapevolezza di questa unione e ha deciso di fare una richiesta alla sua dolce metà ovvero quella di comprare casa insieme. “Diventiamo una famiglia vera e propria, mettiamo al mondo un bambino”, ha scritto l’ex corteggiatrice in una lettera pubblicata du DiPiù, pronta ad impegnarsi seriamente con Davide. “Sono sicura che saresti un padre meraviglioso”, ha aggiunto la romana.

Del resto la coppia non ha mai fatto mistero di volere al più presto una famiglia, figli da cresce con il valore di libertà e rispetto e un lieto fine, magari perché no che preveda anche delle nozze. Il Donadei si lascerà convincere dal desiderio della sua compagna o è ancora troppo presto per diventare padre?

