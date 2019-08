Uomini e Donne, Mennoia contro Cilia: ecco il video in cui Teresa e Salvatore lasciano lo studio

Gossip TV

Le immagini della coppia che, ospite nel 2015 per raccontare l'esperienza a Temptation Island, decide di abbandonare il dating show.

Nella faida in corso tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, l'ex tronista siciliana ha fatto riferimento ad un particolare momento in cui, insieme all'ex corteggiatore Salvatore Di Carlo erano ospiti in una puntata di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island, il reality delle coppie che li aveva visti protagonisti nell'estate del 2015.

Poche ore fa, Teresa ha spiegato su Instagram il motivo per il quale i rapporti con l'autrice del dating show si sono inclinati: "Ad un certo punto si sono interrotti i rapporti [...] Non sputo nel piatto dove ho mangiato ma quando capisco una cosa saluto con educazione e vado via. Non sto in un posto dove non voglio stare. Vi dico, per capire, che tutto è iniziato in una puntata sullo speciale di Temptation Island e c'eravamo anche io e Salvatore. Il Vicolo delle News si era accorto che Salvo era uscito dallo studio ma non era dovuto ad una nostra lite. Dal momento in cui lui ha visto una cosa che non doveva vedere, si è alzato con dignità e io sono andata dietro a lui. Da quel momento è partito tutto...."

Ma cosa è successo esattamente nella puntata a cui fa riferimento Teresa Cilia? E' il 14 settembre 2015, il primo appuntamento della stagione di Uomini e Donne. Sul trono siede Amedeo Barbato e poco prima è stato annunciato come nuovo tronista Gianmarco Valenza. Nel video, mentre scendono le prime corteggiatrici, si può notare una discussione tra Teresa e Salvatore e quest'ultimo sembra molto nervoso. Il programma lancia un filmato dedicato a 'Temptation Island' e in studio restano due sedie vuote: Teresa e Salvatore hanno lasciato lo studio durante la registrazione.

Uomini e Donne, Teresa e Salvatore, il momento in cui lasciano lo studio, video: