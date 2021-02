Uomini e Donne, Maurizio Peduzzi su Gemma Galgani: "Potrebbe nascere qualcosa di bello"

Gossip TV

Maurizio Peduzzi, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, parla della conoscenza con Gemma Galgani.

Maurizio Peduzzi si è presentato alla corte di Gemma Galgani poche puntate fa e ha già fatto parlare di sé. Il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha tentato di conquistare la dama più chiacchierata del Trono Over con una sequela di poesie cariche di passione, per poi sorprenderla con una foto piuttosto sensuale. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, Maurizio ho tirato le somme della sua conoscenza con Gemma e ha spiegato cosa l’ha attirato al punto da mettersi in gioco nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Maurizio Peduzzi si sbilancia su Gemma Galgani

Nel parterre maschile del Trono Over è approdato Maurizio Peduzzi, romantico cavaliere pronto a conquistare il cuore di Gemma Galgani. La dama più chiacchierata di Uomini e Donne, appena uscita dalla travagliata conoscenza con Maurizio Guerci, non ha nascosto di sentirsi poco attratta dal Peduzzi, che ha optato per la poesia così da conquistare il cuore tenero della Galgani. Tra alti e bassi, versi carichi d’amore e una foto hot che ha sconvolto Gemma, il Peduzzi è certo di poter costruire qualcosa di solido con la torinese. Intervistato dal magazine del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha rivelato:

"Abbiamo un rapporto un po’ contrastato. Ci sitiamo ancora conoscendo, nonostante lei a un certo punto sembrasse intenzionata a voler chiudere. Abbiamo qualche difficoltà a trovare il modo giusto di comunicare: io sono una persona a cui piace l’ironia, mentre Gemma è più seriosa […] Mi ha colpito la sua personalità. Sono entrato nel programma sapendo di conoscere una persona con cui poter creare un rapporto di affinità mentale, soprattuto all’inizio. Una donna mi deve prendere di testa, sarebbe bello poter creare una relazione fatta di ironia e complicità, ma anche di intrigo […] Travoltò mi sembra di avere di fronte una persona un po’ chiusa, come scolpita nella pietra. Ha delle esigenze, come stare a lungo al telefono ogni giorno. Come ho già detto anche a lei, è inutile prendere attenzioni perché si rischia l’effetto contrario […] Vorrei riuscire a trovare con le la giusta modalità di comunicare, perché potrebbe nascere qualcosa di bello. Mi piace il suo lato più fragile, e il fatto di sembrare quasi come una bambina”.

Uomini e Donne, Maurizio Peduzzi alla corte di Gemma Galgani: le parole del cavaliere

Gemma ha accusato Maurizio di essersi fatto influenzare da Tina Cipollari, che la descrive sempre come una donna pronta a sedurre i suoi corteggiatori. Secondo la Galgani, infatti, il gesto di inviare quella foto senza veli sarebbe stato ispirato dalle parole dell’opinionista romana, ma il Peduzzi è di tutt’altro avviso:

"Tina non è in gradi di influenzarmi, ho grande stima e mi è molto simpatica. Se Gemma avesse la sua mentalità, sarebbe perfetta. Vedo in Tina una donna che sa fare del sarcasmo, divertisci e non prendersi sempre sul serio. Non so, piuttosto, se Gemma si lasci influenzare […] Non è mai stato nelle mie intenzioni mostrale il mio fisico per farle cambiare idea, anzi avrei potuto peggiorare la situazione o addirittura metterla in imbarazzo. Non declamo solo poesie, e la serata che abbiamo pesano insieme credo non sia stata affatto noiosa […] Prendo che Gemma in queso momento stia prendendo tempo, non avendo dato l’esclusiva solo a me. Ogni tanto mi sorprende: quando ci telefoniamo sembra molto più dolce, mentre in trasmissione non si fa problemi a essere più tagliente".

