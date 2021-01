Uomini e Donne, "Maurizio Guerci ha due figli segreti": Armando Incarnato e Gemma Galgani contro il Cavaliere

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Armando Incarnato lancia una segnalazione su Maurizio Guerci e Gemma Galgani torna all'attacco.

Gemma Galgani sembra aver trovato l’appoggio di Armando Incarnato, nella sua personale lotta contro Maurizio Guerci. La dama già discussa di Uomini e Donne non crede alle parole del cavaliere del Trono Over, che continua a giustificare la fine della loro conoscenza adducendo alla grande differenza caratteriale. Quando Armando lancia una segnalazione sconcertante su Maurizio, durante la Puntata, la torinese prende al volo l’occasione per dar vita ad un nuovo confronto.

Uomini e Donne, Armando Incarnato e la segnalazione shock su Maruzio Guerci

La conoscenza nata tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci si interrotta improvvisamente durante le festività natalizie, e da qual momento la dama torinese non si dà pace. La protagonista del Trono Over è molto delusa per le giustificazioni di Maurizio, che nega il coinvolgimento di un’altra donna e insiste nell’affermare che Gemma ha esigenze che lui non è pronto ad esaudire. Nella Puntata di Uomini e Donne, dopo la rissa sfiorata con Biagio, il Guerci si trova nuovamente al centro delle polemiche a causa di una segnalazione scioccante lanciata da Armando Incarnato. Infastidito dal fatto che la bella Nicole avesse accettato il numero di telefono dell’ex di Gemma, il cavaliere partenopeo ha posto un ultimatum chiedendo alla dama di confermare che Maurizio potesse essere il suo prototipo di uomo. Armando, infatti, sottolinea che se a Nicola interessa un cavaliere che ha trattato in modo spregevole un’altra donna, ovvero Gemma, lui preferisce chiudere per sempre questa conoscenza.

Gemma Galgani torna all'attacco: cosa è successo nella Puntata di Uomini e Donne

Rivolgendosi al Guerci, Armando afferma di aver ricevuto diverse segnalazioni sul suo conto che riportano l’esistenza di due figli segreti che vivono in Sicilia e di una donna che è la sua attuale fiamma. Maurizio nega tutto ma la notizia risveglia l’astio della Galgani che raggiunge il centro dello studio per sfoderare un nuovo attacco. La dama torinese ha ammesso di non credere alla sincerità del cavaliere e di trovare strano il suo repentino cambio d’idea sulla loro relazione, che sembrava avere tutte le basi per diventare una storia d’amore importante. Secondo Armando, il Guerci ha preso in giro Gemma sapendo che uscire con lei lo avrebbe reso subito molto popolare e questo si dimostra dal fatto che non può essere attratto da lei e da una donna tanto diversa, come è Nicole. Quest’ultima, dopo la discussione, conferma di non voler conoscere Maurizio ma chissà se con l’Incarnato sarà amore!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.