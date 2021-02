Uomini e Donne, Maurizio Guerci ci prova con Pamela Barretta: la reazione di Gemma Galgani

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maurizio Guerci si mostra interessato a Pamela Barretta e Gemma Galgani non ne sembra felice.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Maurizio Guerci soprende tutti con una richiesta inaspettata. Il cavaliere del Trono Over invita Pamela Barretta di concedergli un ballo, mostrandosi molto interessato all'avvenente dama. Immediata la reazione di Gemma Galgani che, provocata da Tina Cipollari, non ha nascosto il suo fastidio per la richiesta di Maurizio.

Uomini e Donne, Maurizio Guerci corteggia Pamela Barretta

Maurizio Guerci ha chiuso la sua frequentazione con Gemma Galgani tra mille polemiche. Il cavaliere del Trono Over è stato accusato di aver ingannato la torinese, nascondendo alla redazione di Uomini e Donne di aver incontrato una misteriosa donna. Gemma, inoltre, ha le prove che nel paese d’origine di Maurizio tutti sanno che lui ha un’amante e una signora sarebbe stata anche disposta a parlare, non fosse che il marito si è opposto. Ad aggravare la delicata situazione del Guerci ci ha pensato Armando Incarnato, che ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione.

Maurizio avrebbe due figli segreti in Sicilia, oltre al fatto che questa fantomatica amante esisterebbe davvero e non da poco tempo. Il cavaliere ha negato tutto, ribadendo di non essere più interessato a Gemma per motivi di incompatibilità. Maria De Filippi ha fatto piangere la Galgani, facendole notare che al netto delle segnalazioni la cosa importante è che il cavaliere non ha intenzione di continuare la loro conoscenza.

Gemma Galgani furiosa con Maurizio Guerci nella Puntata di Uomini e Donne

Nella Puntata di oggi, venerdì 5 febbraio 2021, è giunta una nuova donna alla corte di Maurizio, che tuttavia non ha trovato interessante la candidata. Interrogato dalla De Filippi, il cavaliere ha ammesso di voler ballare con Pamela Barretta che da poco ha fatto il suo ritorno nel dating show di Canale5. La Baretta ha sgranato gli occhi, scioccata dalla richiesta, e ha dichiarato: "Forse vuole dirmi qualcosa, perché durante una Puntata andata in onda ho espresso il mio parare su quello che ha detto a Gemma, andando contro di lui. Perché è da quando sono entrata che mi guarda, anche un po’ male… Io ho trovato cafone il fatto che lui abbia detto che lei volesse andare con lei da tanto tempo”.

Il Guerci ha confessato di non aver fatto caso alla critica, facendo indentare di voler ballare con Pamela perché piuttosto interessato alla dama. Tina Cipollari ha ironizzato sulla reazione di Gemma, piuttosto sbigottita dalla richiesta della sua ex fiamma, e l’ha ammonita. “Visto che guardava qui, siamo vicine… Ma finiscila! Con tutte le offese che dai a me, poi ti metti a parlare dalle offese degli altri”, ha replicato la Galgani. Al momento la torinese sembra poter dormire sogni tranquilli dato che la Barretta non ha intenzione di approfondire con Maurizio!

