Uomini e Donne, Maurizio Guerci avvistato con Barbara De Santi: la reazione di Gemma Galgani

Gossip TV

Dopo la rottura con Gemma Galgani, Maurizio Guerci è stato avvistato con Barbara De Santi ex dama di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e Maurizio Guerci sembravano essere partiti con il piede giusto per intraprendere una relazione duratura. Mentre la dama più chiacchierata di Uomini e Donne professava un forte sentimento, tuttavia, il cavaliere si è tirato improvvisamente indietro chiudendo, in fretta e furia, con la torinese. Ora, per Gemma arriva l’ennesima doccia fredda: Maurizio è stato pizzicato in compagnia della sua rivale Barbara De Santi! Come avrà reagito la Galgani?

Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto shock: Maurizio Guerci in compagni di Barbara De Santi

Nonostante le delusioni d’amore, Gemma Galgani è decisa a trovare l’uomo della sua vita nello studio di Uomini e Donne. La dama del Trono Over avrebbe scommesso tutto sul rapporto con Maurizio Guerci, che sembrava avere tutti i presupposti per trasformarsi in una vera e propria favola. Sfortunatamente non c’è stato un happy ending per i due protagonisti del Trono Over, dal momento che il Guerci si è tirato improvvisamente indietro durante le festività natalizie, lasciando Gemma a piangere tutte le sue lacrime.

La torinese ha cercato una spiegazione plausibile, arrivando ad accusare Maurizio di avere una relazione segreta fuori dal programma, cercando prove inconfutabili della colpevolezza del cavaliere e in questo modo soffrendo ancora di più. Mentre Gemma riceve l’ennesima doccia fredda con Maurizio Peduzzi, che ha piantato in asso la torinese per la new entry Paola, l’ex fiamma della Galgani è stato avvistato con un volto noto del dating show di Canale5.

Stiamo parlando di Barbara De Santi, l’arcinemica di Gemma, che ha postato alcune foto sospette su Instagram che la ritraggono con il discusso cavaliere. I due hanno partecipato ad un evento insieme e la De Santi ha dichiarato che Maurizio è single, anzi “singleissimo”, confermando la versione dei fatti del cavaliere che ha sembra negato tutte le accuse di Gemma. Tra i due non sembra esserci nulla di più che una semplice conoscenza, ma siamo certi che la Galgani non avrà affatto apprezzato questo avvicinamento improvviso!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.