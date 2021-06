Uomini e Donne: Matteo Ranieri torna nel dating show dopo la rottura con Sophie Codegoni? Parla l'ex corteggiatore

Gossip TV

Matteo racconta come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione a Uomini e Donne e i suoi progetti futuri.

Matteo Ranieri è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione del trono classico. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex corteggiatore è tornato a parlare della sua storia con Sophie Codegoni, che non ha resistito più di qualche settimana dal giorno della scelta.

Matteo Ranieri: ecco cosa è successo dopo la rottura con Sophie Codegoni

Sophie ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne insieme a Matteo. La loro relazione, però, non è durata molto e l’ex corteggiatore e la modella hanno deciso di prendere strade diverse. "È stata una delle esperienze più forti della mia vita, perché mi ha totalmente scosso e fatto maturare. [...] Avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto" ha dichiarato il ragazzo.

Dopo la rottura con Sophie, Matteo non si è legato sentimentalmente a nessuna ragazza: "Sono single, e per il momento va bene così. In questo momento non mi sento pronto e non sono alla ricerca dell’amore. [...] Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, com’è successo. Sono sempre stato molto attento ad avvicinarmi alle persone; [...] Dopo come è finita tra me e Sophie, preferisco starmene sulle mie. Aspetto che le cose capitino senza cercarle più".

E su un possibile ritorno a Uomini e Donne, Ranieri sembra avere le idee molto chiare, almeno per il momento: "Rimettermi in gioco nel dating show? Non credo o almeno non è un’ipotesi che ho preso in considerazione. Questa estate vorrei farmi una piccola vacanza con qualche amico e rilassarmi. Credo andrò in Sardegna, un posto che amo molto. E poi sicuramente passerò a trovare Chiara e Davide in Puglia".

