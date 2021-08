Uomini e Donne, Matteo Ranieri si consola con Davide Donadei e Chiara Rabbi in attesa del trono?

Gossip TV

Matteo Ranieri ha stretto un forte legame con Davide Donadei e Chiara Rabbi, e trascorre con loro il Ferragosto. Sarà lui il nuovo tronista?

Nello studio di Uomini e Donne nascono amori ma anche forti amicizie, come quella che si è creata tra Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, e la coppia formata da Chiara Rabbi e Davide Donadei. I tre si incontrano spesso, trascorrendo insieme anche le festività come Ferragosto, mentre sembra farsi sempre più realistica l’ipotesi che il Ranieri torni in studio a settembre, per diventare il nuovo tronista.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri nuovo tronista?

L’ultima edizione di Uomini e Donne ha visto formarsi una coppia molto solida e innamorata, ovvero quella formata da Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due hanno optato per la convivenza, e l’ex corteggiatrice romana ha stravolto la sua vita pur di seguire il suo compagno e poter costruire con lui un rapporto solido. Mentre Chiara ha confessato di volere un figlio da Davide, nonostante la loro relazione sia nata solo pochi mesi fa, Matteo Ranieri è ancora single dopo la rottura con Sophie Codegoni.

Nello studio del dating show di Maria De Filippi, Matteo non ha trovato l’amore vero ma un bel rapporto d’amicizia con Davide e Chiara. Il Ranieri, infatti, ha fatto da ‘terzo incomodo’ in più di un’occasione, ultima delle quali i festeggiamenti del Ferragosto. I tre ex volti di Uomini e Donne hanno trascorso la giornata al mare e poi al ristorante, mostrandosi complici e sereni. Per Matteo, tuttavia, potrebbero esserci novità pronte a scombussolare la sua routine.

Sembra, infatti, che l’ex corteggiatore sia tra i candidati papabili per il trono a settembre. Le prime Anticipazioni sul trono classico, infatti, parlano della presenza di quattro tronisti per la prima metà dell’anno, tra cui la prima tronista transgender nella storia del programma. Nelle ultime stagioni, la De Filippi ha privilegiato volti sconosciuti, ammettendo di non voler più persone dipendenti dai social nei suoi programmi, ma nel caso di Matteo forse la presentatrice farà uno strappo alla regola, visto il successo che continua a riscuotere tra i fan!

