Uomini e Donne: Matteo Ranieri sfiora il bacio alla prima esterna!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Matteo Ranieri porta in esterna Martina ed è sul punto di baciarla dopo pochi minuti di conoscenza.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Diego Tavani prova a chiarire con Ida Platano, ma la dama ha chiuso per sempre. Mentre Alessandro e Pinuccia continuano a conoscersi, il tronista Matteo Ranieri ha portato in esterna due corteggiatrici che lo hanno molto colpito. Con Martina, in particolare, Matteo sfiora un bacio.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri tenta di baciare la corteggiatrice ma lei…

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Ida Platano e Diego Tavani, tornato in studio per chiarire una volta per tutto con la dama. Il cavaliere romano confessa di aver parlato di futuro con Ida, senza voler dare una tempistica alla loro relazione, e di essersi spaventato quando lei ha fatto la scelta in studio all’improvviso. Nonostante la reazione possa essere stata brutta, Diego chiede alla dama di ripensare alla loro storia d’amore e alla complicità che li ha legati sin da subito. Tina Cipollari ammette di essere rimasta scioccata dalla reazione di Diego e di capire la scelta di Ida, che non si fida e non vuole tornare a frequentarlo.

“Non le sto chiedendo di cambiare idea, non le chiedo niente. Le sto parlando a cuore aperto, è giusto che lei sappia che io non l’ho presa in giro”, ha esclamato Diego. Nonostante le belle parole del cavaliere, Ida rimane sulla sua posizione. Armando Incarnato, sul quale è arrivata una segnalazione clamorosa, si è inserito nel discorso ribadendo che il comportamento di Diego è stato strano. Il romano ripete di essere rimasto colpito dal fatto che Ida avesse accettato di incontrare nel suo salone un uomo, fan della trasmissione, che si sarebbe affidato a lei anche allo scopo di conoscerla. Tra una polemica e l’altra, Ida torna al suo posto, mentre Tina diventa furiosa con il cavaliere e lo accusa di essere falso e contraddittorio.

Si passa a Pinuccia e Alessandro che sono sempre più uniti, mentre Gemma Galgani - ancora in collegamento con lo studio - ammette di aver messo gli occhi su Luigi. Il cavaliere, messo alle strette da Tina, ha preferito non lasciare il suo numero di telefono a Gemma. Matteo Ranieri, invece, è uscito in esterna con Martina e Giada e finalmente è andato tutto per il meglio. Il tronista, infatti, si è sciolto e si è mostrato molto a proprio agio con entrambe le corteggiatrici. Con Martina, in particolare, la situazione si è fatta bollente e il tronista ha sfiorato il bacio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.