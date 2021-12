Uomini e Donne, Matteo Ranieri: ''Mi manca passare il Natale con una donna''

Gossip TV

Matteo Ranieri racconta le sue aspettative sul percorso a Uomini e Donne nelle vesti di tronista.

Matteo Ranieri ha ricevuto un bellissimo regalo da parte della redazione di Uomini e Donne, che lo ha scelto come nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Il genovese ha raccontato cosa si aspetta da questa esperienza e ha ammesso di voler trovare una donna con la quale poter trascorrere insieme le prossime festività natalizie.

Uomini e Donne, la confessione di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri è entrato nel cuore dei fan di Uomini e Donne grazie al suo percorso pulito e sincero, che lo ha portato ad essere la scelta di Sophie Codegoni. Con la bella milanese non è andata e Matteo si è trovato nuovamente a cercare l’amore nello studio del dating show di Canale5, scoprendo in diretta di essere stato scelto come nuovo tronista. Tra un’emozione e l’altra, Matteo ha raccontato al settimanale ufficiale della trasmissione come passerà il Natale, ammettendo di sentire molto la mancanza dei suoi genitori.

“Ricordo il Natale a casa dei miei genitori, che ancora è così, con nonni, zii, cugini, animali… Da ventinove anni pranziamo sempre lì, poi facciamo giochi da tavolo fino all’ora di cena; poi si mangia quello che è avanzato a pranzo e infine guardiamo tutti insieme “Mamma ho perso l’aereo” […] Questo sarà un Natale particolare, come l’anno scorso in cui ero già a Uomini e Donne come corteggiatore. Lo vivo in maniera più forte, perché passando tanto tempo qui la mia famiglia mi manca e voglio sfruttare ogni minuti con loro […] Sono molto legato alla mia famiglia e in queste occasioni penso a chi non c’è o non c’è più. Vivo on un belo di malinconia che fa parte di me e in certi momenti è più forte”.

Ranieri spera di trovare una donna capace di conquistarlo, di apprezzare i suoi pregi e difetti, e con la quale costruire una relazione seria. “Il regale più bello me lo ha fatto la redazione di Uomini e Donne. Mi hanno donato la possibilità di fare questa esperienza difficile ma bella, sincera, autentica. Sì, è l regalo più importante. Mi hanno regalato l’amore… Spero di trovarlo davvero […] Sono tre anni che non ho una persona con cui condividere il momento delle feste, e mi manca. Sorprenderla ed essere sorpreso, fare una vacanza insieme, fare l’albero. Spero di trovarla, ci terrei molto […] Voglio ringraziare le mie corteggiatrici per la pazienza e il nervosissimo che si prenderanno con me perché non sono facilissimo. Ma dalla mia parte mi impegno ad andare incontro a tutte ed essere sincero”, ha confidato Matteo.

