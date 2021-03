Uomini e Donne, Matteo Ranieri: "Mi aspettavo di essere la scelta di Sophie perché..."

Gossip TV

Matteo racconta tutte le emozioni vissute con Sophie a Uomini e Donne.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri prosegue a gonfie vele. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex corteggiatore ha raccontato tutte le emozioni vissute con l'ex tronista svelando alcuni retroscena sul giorno della scelta.

Le prime dichiarazioni di Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e Donne

Sophie ha deciso di lasciare Uomini e Donne in compagnia di Matteo, prefendolo al rivale Giorgio Di Bonaventura. A distanza di alcune settimane dalla scelta, i due sono inseparabili e passano tutto il tempo che possono insieme. "Siamo felici. Fin dal giorno in cui siamo usciti, abbiamo iniziato a raccontarci a trecentosessanta gradi. Abbiamo passato ore a parlare sul divano, giorno e notte, e tutto il resto è avvenuto in modo molto naturale e spontaneo. E poi non vedevo l’ora di baciarla senza mascherina" ha dichiarato l'ex corteggiatore.

"Speravo di poter stare così bene, a partire da ciò che provo quando siamo lontani, dalla fiducia e da tante altre piccole cose" ha aggiunto Ranieri rivelando di essere davvero felice del rapporto nato con la Codegoni "Stanno venendo fuori i lati dei nostri caratteri più nascosti, e anche quel pizzico di gelosia che fa parte dei rapporti. Sono molto contento della bella complicità che c’è tra di noi".

A proposito della scelta di Sophie a Uomini e Donne, Matteo ha svelato: "A esser sincero un po’ mi aspettavo di essere la scelta, perché nell’esterna che le avevo organizzato in studio avevo sentito talmente tanto feeling tra di noi che mi sembrava impossibile allontanarci per sempre. Poi ho visto le sue lacrime, durante la giornata passata insieme, e anch’io sono andato in totale confusione, perché ho iniziato a pensare che sarebbe uscita con Giorgio. Penso si sia capito chiaramente dalla mia espressione incredula quando mi ha detto che sarei stato io la sua scelta".

E ora Sophie e Matteo guardano al futuro insieme: "Stiamo cercando di dedicarci tutto il tempo libero che abbiamo. [...] L’idea è quella di riuscire a trovare dei compromessi per viverci il più possibile, fino ad arrivare a una condizione di totale stabilità".

