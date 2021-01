Uomini e Donne, Matteo Ranieri: "Io e Sophie Codegoni abbiamo gettato delle basi solide e forti per qualcosa di importante"

Gossip TV

La confessione del corteggiatore a pochi giorni dalla scelta di Sophie a Uomini e Donne.

Manca davvero poco alla scelta di Sophie Codegoni. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il corteggiatore Matteo Ranieri ha raccontato tutte le emozioni vissute nel programma insieme alla tronista e detto la sua sul rivale Giorgio Di Buonaventura.

La confessione di Matteo Ranieri a un passo dalla scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne

"Sono felice che stiamo per arrivare alla fine di questo percorso" ha esordito così Matteo alle pagine del settimanale di Uomini e Donne "È normale che ci sia un po’ di ansia, ma giunti a questo punto spero che arrivi quel giorno il prima possibile. Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me. Abbiamo avuto modo di instaurare un bel rapporto di fiducia, e sono convinto che abbiamo gettato delle basi solide e forti per qualcosa di importante. Starà a lei decidere se andare avanti insieme. Apprezzo molto la sua sincerità, mentre forse mi intimorisce un po’ il suo essere molto orgogliosa. Sono convinto, però, che si cresca insieme: anch’io avrò tanti lati da migliorare: essere diversi, per certi versi, aiuta a smussare alcuni spigoli del proprio carattere".

Per quanto riguarda il percorso a Uomini e Donne e la scelta di Sophie, il corteggiatore ha rivelato: "Ho avuto un momento di confusione, ma non ho mai perso l’interesse per lei. Mi sono ritrovato a scambiare alcuni lati del carattere di Sophie per una mancanza di interesse nei miei confronti e, spaventandomi, sono andato nel pallone. Purtroppo non siamo riusciti a comprenderci a causa mia: non sono molto bravo a esprimermi in pubblico e sono stato inevitabilmente frainteso. Non posso avere nessuna certezza della scelta, ma posso solo sperare di sì. C’è una bella intesa tra di noi e un bel feeling. Ridiamo molto insieme, perciò sono sicuro saremmo affiatati".

A proposito del suo rivale in amore Giorgio, Ranieri ha dichiarato: "Ritengo Giorgio un bravo ragazzo, almeno per quello che ho avuto modo di vedere. Sicuramente ha un carattere forte, ma non so se potrebbe essere complementare a quello di Sophie. Ci vuole equilibrio in una coppia, e loro sono due persone molto orgogliose. Ne hanno dato prova durante l’ultima litigata, quando nessuno dei due è voluto tornare sui suoi passi. Se Giorgio non dovesse tornare? Da una parte sarebbe deludente, perché vorrei sapere di essere stato scelto da Sophie perché si trova meglio con me piuttosto che con chiunque altro abbia conosciuto in questo contesto. lo voglio uscire con lei, però farlo senza Giorgio non sarebbe la stessa cosa".

