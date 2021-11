Uomini e Donne: "Matteo Ranieri è un ragazzo rispettoso con una grande voglia di amare" parla Ida Platano

Gossip TV

La dama Ida dice la sua sul nuovo tronista di Uomini e Donne.

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A commentare la partecipazione dell'ex corteggiatore di Sophie Codegoni è stata la dama Ida Platano che, intervistata dal settimanale del programma, gli ha riservato parole di stima e affetto.

Ida Platano pronta a corteggiare Matteo Ranieri? Parla la dama

Ida ha rilasciato una nuova intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Dopo aver parlato della fine della sua relazione con Diego Tavani, la dama bresciana ha voluto dire la sua sul nuovo tronista Matteo: "Ho sempre seguito il percorso di Matteo fin da quando era un corteggiatore, e già da casa mi arrivava tantissimo la sua sensibilità quasi di altri tempi, la sua dolcezza. Credo che, quando è innamorata, una persona come lui possa dare tantissimo, fare qualsiasi cosa per la sua donna. Sento a pelle che Matteo è un ragazzo rispettoso con una grande voglia di amare e poi lo trovo bellissimo".

Alla domanda se le piacerebbe corteggiare Ranieri, la Platano ha confessato: "No, assolutamente. Quando ballavo lo abbracciavo, ma il mio era un abbraccio materno. All’orecchio gli ho consigliato di non avere paura di questa nuova esperienza, di viversi il suo nuovo percorso a pieno perché secondo me se lo merita tantissimo. Matteo è una persona che ha alle spalle una famiglia solida e stupenda, un uomo d’oro e mi auguro che mio figlio un giorno diventi come lui".

Leggi anche Le prime dichiarazioni del nuovo tronista Matteo Ranieri

Ida, che oggi sta affrontando una nuova delusione d'amore, ha infatti rivelato le sue paure: "Sarà difficile fidarmi di qualcuno. [...] La mia paura, in questo momento, è quella di uscire con altre persone e chiedermi in continuazione se mi possa fidare o meno e quindi, di conseguenza, imporre loro dei paletti… non so come andrà, ora non lo posso sapere. Certo è che ci proverò ad andare avanti, come ho sempre fatto nella vita".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.