L'exx corteggiatore di Sophie Codegoni sul trono di Uomini e Donne.

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A rivelarlo in esclusiva è stato, il blogger pugliese Amedeo Venza nelle sue Instagram Stories.

L’ex corteggiatore di Sophie Codegoni, attualmente una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6, è stato quindi presentato come nuovo tronista nel corso della registrazione di Uomini e Donne.

"E’ stato invitato senza essere avvisato del discorso del troni! Gli è stato mostrato il suo percorso con una clip e poi è arrivata la proposta: vuoi essere il nuovo tronista? E lui ha risposto: “non so se sono pronto”. Il pubblico applaudiva e alla fine ha accettato", si legge nelle Ig Stories di Venza.

Ventiseienne, originario di Recco in provincia di Genova, Matteo è stata la scelta della Codegoni della scorsa stagione di Uomini e Donne. I due ragazzi si sono lasciati poche settimane dopo. Era stata l'ex tronista ad annunciarlo su social e in alcune recenti occasioni Sophie è tornata a parlare di lui nella Casa del Grande Fratello. Sophie ha raccontato alcuni retroscena della sua storia con Matteo di cui, sicuramente, non conserva un bel ricordo. L'ex tronista ha fatto presente di essere stata silurata da un giorno all'altro e di non aver mai avuto alcun contatto fisico con lui.

La scelta della redazione del dating show di Canale 5, non soprende più di tanto. Dopo la conclusione della storia con l'ex tronista, Matteo è stato spesso intervistato da Uomini e Donne Magazine e Raffaella Mennoia, una delle autrici del dating show, ha sempre speso delle bellissime parole per l'ex corteggiatore.

