Uomini e Donne, Matteo Ranieri ci ripensa? ''Non so se riuscirò a fare il tronista''

Matteo Ranieri è il nuovo tronista di Uomini e Donne e confessa tutte le sue paure a Maria De Filippi, primi di accettare l’incarico.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Matteo Ranieri è stato chiamato in studio da Maria De Filippi, con la scusa di dover salutare i presenti. In realtà, la presentatrice ha rivelato al giovane sportivo che la redazione lo ha scelto come nuovo tronista, lasciando Matteo in lacrime e senza parole. Concluso il video di presentazioni, l’ex di Sophie Codegoni ha fatto alcune confessioni che hanno preoccupato i fan.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri si emoziona: è lui il nuovo tronista!

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata a dir poco infuocata. Prima il botta e risposta tra Gemma e Isabella Ricci, difesa da Marcello Messina che si è scagliato contro Ida Platano, Armando Incarnato e la dama torinese. Poi il due di picche ricevuto da Biagio Di Maro e, infine, l’ingresso a sorpresa del nuovo tronista della stagione. Si tratta di Matteo Ranieri, volto noto ai fan del dating show di Maria De Filippi, dal momento che fu la scelta di Sophie Codegoni, attualmente inquilina della casa del Grande Fratello Vip. Non è un segreto che la redazione del programma è rimasta molto affezionata a Matteo, un ragazzo gentile e onesto, che ha sempre intenerito tutti per i suoi modi garbati e spesso timidi.

Chiamato in studio con un inganno (Matteo pensava, infatti, di dover fare un saluto generale per poi tornare dietro le quinte), Ranieri ha scoperto di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne ed è scoppiato in lacrime. Dopo aver visto il video di presentazione, Matteo si è mostrato felice ma anche contemporaneamente molto preoccupato per il percorso che lo attende in Tv, dal momento che è consapevole che la sua timidezza potrebbe essere un grande ostacolo. “Ringrazio tutti, ma non so se riuscirò a farlo… Ho paura di far fare brutte figure al programma”, ha ammesso Matteo cercando conforto in Maria.

La presentatrice ha dato la propria benedizione, spiegando al nuovo tronista che avrà tutto il tempo per provare e decidere di interrompere, qualora non si sentisse a proprio agio. Anche Gianni Sperti, fortemente criticato dai fan che lo vogliono fuori da Uomini e Donne, ha preso la parola per confortare Matteo. L’opinionista ha confessato di aver sperato che fosse proprio lui il nuovo tronista, sin da quando aveva saputo della fine della relazione con Sophie Codegoni, e che crede nel percorso sincero e pulito che farà in studio.

