Uomini e Donne, Matteo Ranieri bacia Martina Viali: la reazione di Federica

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato vuole conquistare Gloria, mentre Antonio e Angela tornano in studio per annunciare le nozze. Matteo Ranieri ha dato il primo bacio a Martina Viali, anche se la sua attenzione rimane ancorata alla conoscenza con Federica. Biagio Di Maro lancia segnali a Nadia, mentre continua a frequentare Luana, che ha deciso di non andare oltre ad un semplice bacio a stampo. Roberta Giusti osserva lo sfogo di Luca Salatino: la situazione tra loro è a dir poco complicata.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri dà il primo bacio a Martina!

La puntata di Uomini e Donne si apre sul confronto tra Gloria, Mirko e Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo sembra determinato ad attirare l’attenzione della bella dama e sottrarla al rivale. Gloria ammette di provare un trasporto diverso per i due cavalieri, ma non ha le idee talmente chiare da poter chiudere una delle due frequentazioni. In studio tornano Antonio e Angela, che hanno lasciato il programma pochi mesi fa, più innamorati che mai. La coppia annuncia le nozze, che si terranno il 17 dicembre, e tutti si alzano in piedi per applaudire prima che la coppia balli al centro della pista. Si passa al trono classico con Matteo Ranieri, che ha portato in esterna Martina Viali ed è scattato il primo bacio tra i due. I

l tronista è molto imbarazzato ma felice per come è andata l’esterna. Matteo, tuttavia, ha qualcosa da dire alla corteggiatrice, ovvero che vorrebbe vederla più partecipe e pronta a raccontare qualcosa di sé. Ranieri ha portato Federica in esterna, ma la loro uscita è stata molto diversa dal momento che, a causa del suo passato, fa difficoltà a sciogliersi e a fidarsi. Tocca poi a Valentino e Daniela, ex fiamma di Biagio Di Maro. Nonostante tutte le qualità del cavaliere, Daniela ha notato che lui è in contatto con Bernarda e vuole chiarezza sul rapporto.

Nel frattempo, Biagio ha chiesto a Nadia di ballare e Maria De Filippi indaga sulle intenzioni del cavaliere, che conferma di non voler lasciare il numero alla dama poiché sta uscendo con Luana, con la quale al momento c’è stato solo un bacio a stampo. A Roberta Giusti, dopo lo shock della cacciata di Andrea Nicole e Ciprian, viene fatto vedere il video dello sfogo di Luca Salatino, che ha lasciato lo studio furioso con la tronista romana.

