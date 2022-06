Gossip TV

L'ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, il 29enne ligure, Matteo Ranieri, è stato ospite a RTL 102.5 News dove ha parlato del suo percorso del dating show, del suo passato doloroso e naturalmente della sua fidanzata Valeria Cardone, l'ex corteggiatrice con cui ha deciso di lasciare il programma.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri a cuore aperto la depressione e il suo prossimo viaggio e il rapporto con Valeria Cardone

Nel corso dell’intervista, Matteo, ha raccontato di come ha vissuto questa esperienza in qualità di tronista a Uomini e Donne. Nonostante si reputi una persona molto timida e introversa, per l'ex tronista è stata una bellissima esperienza nella quale è riuscito anche ad aprirsi di più e durante la quale ha persino trovato un amico che è ormai un fratello: il suo "collega" di trono Luca Salatino che, insieme a Valeria, rappresentano i rapporti più veri e profondi che è riuscito a creare.

Ranieri ha parlato anche del suo debutto nel programma come corteggiatore ai tempi del torno di Sophie Codegoni. L'ex tronista, ha raccontato che a spingerlo a partecipare era stata la sorella e che lui, prima di quell’esperienza, veniva da un periodo un po’ delicato a causa di uno stato depressivo di cui ha sofferto qualche anno prima.

Parlando di Valeria, ha raccontato di come sia difficile vivere in due città diverse e poter coinciliare gli impegni per poter trascorrere del tempo insieme, specificando inoltre che per la convivenza è ancora prematura, non avendo una stabilità economica. Matteo, infine, ha confessato la meta del suo prossimo viaggio, ovvero l’Irlanda che lo terrà lontano da Valeria per due settimana. Partirà con tutta la sua famiglia prima in Inghiletera e poi in Irlanda per il matrimonio della cugina.

