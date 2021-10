Uomini e Donne: Matteo Fioravanti sceglie, a sorpresa, Noemi Baratto (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Matteo Fioravanti è in crisi e decide di tenere solo Noemi Baratto, nonostante Veronica gli abbia dimostrato molto interesse. Dopo le parole di Maria De Filippi, il tronista romano fa la sua scelta e bacia appassionatamente la corteggiatrice partenopea. Scelta anche per Angela Paone e Antonio, che confessano di essersi innamorati e lasciano il parterre del Trono Over.

Uomini e Donne, colpo di scena: doppia Scelta!

La puntata di Uomini e Donne riprende alla crisi di Matteo Fioravanti che, dopo aver rivisto l’esterna con Noemi Baratto, è scoppiato in lacrime ammettendo di avere dubbi sul percorso nel programma. Il tronista elimina tutte le corteggiatrici, compresa Veronica che è molto dispiaciuta, tranne Noemi. “Io chiedo scusa a tutti, Veronica ha ragione ma a me il pensiero è venuto negli ultimi giorni”, ha ammesso Matteo per poi ballare con la corteggiatrice partenopea e farsi consolare da Andrea Nicole. “Sei sicuro di non voler scegliere? La tua paura è che poi ti stufi?”, ha chiesto Maria De Filippi. Il tronista ammette di essere molto preoccupato proprio a causa delle sue poche esperienze in ambito amoroso.

“La devi scegliere Matteo, perché non ci sono presupposti diversi per fare una scelta da quelli che stai raccontando”, ha dichiarato Maria mentre Noemi si è commossa. Spronato dalle persone in studio, che lo invitano a seguire il cuore e non la ragione, Matteo decide di lasciare il programma con Noemi. Certamente la scelta non è stata tra le più romantiche di sempre, ma tutti ne sembrano molto soddisfatti e Matteo e Noemi si baciano appassionatamente sotto una cascata di petali rossi. La puntata continua con Angela Paone e Antonio, che si frequentano ormai da un mese. La dama è felice di questo rapporto e il cavaliere dichiara di essere al settimo cielo per averla incontrata.

“Lei è la donna che ho cercato sempre, che non avevo trovato e che pensavo di non trovare più”, ha ammesso Antonio. “Io sono innamorata, mi sono innamorata una sola volta e questa volta mi sono innamorata ancora di più. Non saprei dove iniziare a raccontare, c’è tutto tra noi. Mi manca quando non ci sto insieme, ogni secondo diventa un tempo indefinito”, ha dichiarato Angela. La coppia del trono over lascia insieme lo studio per vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Maria De Filippi nota le lacrime incontenibili di Marcello Messina, e Gianni Sperti lo interroga certo che ci sia già una donna nella vita del cavaliere. A sorpresa, Armando Incarnato difende Marcello, mettendosi nei suoi panni perché spesso capita di commuoversi pensando all'amore non necessariamente ad una persona in particolare, mentre Ida Platano si alza per abbracciare il cavaliere.

