Uomini e Donne, Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: romantiche dediche dopo la Scelta

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto, dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, si scambiano dediche sui social.

La scelta di Matteo Fioravanti non è stata certo delle più canoniche. Il tronista romano di Uomini e Donne, a poche settimane dal suo debutto nel dating show di Canale5, ha deciso di lasciare lo studio con la bella Noemi Baratto, con la benedizione di Maria De Filippi. Dopo l’addio al programma, Noemi e Matteo si sono scambiati le prime romantiche dediche su Instagram, e il romano ha spiegato perché si è mostrato così restio prima della scelta.

Uomini e Donne, è amore tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto!

L’ingresso in studio di Noemi Baratto ha messo in seria crisi Matteo Fioravanti, che si è mostrato immediatamente molto attratto dalla bella corteggiatrice partenopea. Dopo poche settimane di frequentazione, Matteo si è mostrato molto provato in studio, spingendo Maria De Filippi ad indagare sul malumore improvviso. Inizialmente poco persuaso ed indeciso, il tronista romano ha fatto la sua scelta, portando Noemi lontano dalle telecamere per vivere il travolgente sentimento che li ha colti. Nonostante alcune critiche, piovute da parte di coloro che hanno più di qualche sospetto su questa precipitosa unione, i due ex protagonisti del Trono Classico sono innamorati e felici. Noemi ha pubblicato una lunga dedica su Instagram, per ringraziare gli addetti ai lavori e parlare del sentimento che la lega a Matteo.

“Eccoci qui.. Finalmente dopo un percorso breve ma davvero intenso posso dire di essere soddisfatta di ciò che il destino mi ha permesso di vivere, di incontrare una persona che sin dal primo istante ha cambiato tutto, in modo inaspettato, una persona vera e rara visto che in giro ce ne sono poche.. Grazie a te Matteo per avermi fatto sentire unica e speciale, sensazioni che oramai non ero più capace di provare o forse che in realtà non mi hanno mai fatto provare, grazie di avermi fatto vivere questo momento improvviso ricco di gioia e di frenesia e pieno anche di ansia e paura visto che non capivo cosa stesse succedendo, ma alla fine per me come credo per molti le cose fatte all'improvviso sono apprezzate e valgono il doppio, ho sempre avuto tanta fiducia in noi, dal primo momento in cui le nostre persone si sono incontrate e continuerò ad averla”, ha scritto Baratto.

Poche ore dopo, anche il tronista romano ha voluto spendere qualche parole sull’avventura a Uomini e Donne, scrivendo: “Non sono un ragazzo di tantissime parole penso che si sia capito, però due parole te le voglio dire. Iniziamo da quel famoso primo “appuntamento” se così si può chiamare: eravamo solo io e te e ci siamo un po’ aperti e conosciuti senza troppi peli sulla lingua, ma già da lì era cambiato qualcosa in me. Non so ancora spiegarlo nemmeno a me stesso ma ti assicuro che dentro di me quel giorno qualcosa è realmente cambiato […] Ecco voglio dirti che il 10/10/2021 ho promesso a me stesso che mi prenderò cura di te ogni santo giorno.E poi penso proprio che ti debba ringraziare, perché grazie a te ho riscoperto il significato di tenere tanto ad una persona, e volersi dedicare a lei ogni giorno, perché è quello che farò”. Vi piace questa coppia?

