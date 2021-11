Uomini e Donne, Matteo Fioravanti e Noemi Baratto innamorati: ''Tra noi passione e chimica''

Gossip TV

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si raccontano dopo la scelta a Uomini e Donne.

Matteo Fioravanti ha sorpreso i fan di Uomini e Donne, mostrando le sue fragilità e scegliendo di concludere il percorso nel Trono Classico prima del tempo. Il colpo di fulmine per Noemi Baratto, infatti, ha messo in crisi i romano che ha trovato il coraggio di lasciare lo studio con la corteggiatrice, facendo un salto nel vuoto. A distanza di settimane dalla scelta, Matteo e Noemi raccontato le emozioni provate e come sta procedendo la loro relazione.

Uomini e Donne, Noemi Baratto e Matteo Fioravanti dopo la Scelta

Matteo Fioravanti ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne certo che sarebbe stato difficile trovare una ragazza in grado di scalfire la corazza sentimentale che ha creato. Dopo circa un mese, invece, Matteo ha scelto Noemi Baratto, sorprendendo i fan e anche sé stesso. Il romano, titubante, ha preso coraggio grazie alle parole di Maria De Filippi e ha lasciato lo studio con la bella corteggiatrice partenopea, che l’ha stregato fin dal primo istante. Intervistati dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, Matteo e Noemi hanno raccontato le emozioni provate durante la scelta e come procede la relazione.

“Non ci sembrava vero: continuavamo a guardarci e a scoppiare a ridere. Vederla entrare nell’appartamento in cui ho abitato da solo per un mese e mezzo, muoversi in cucina o fare qualsiasi piccola cosa è stato emozionante […] Non capivo nulla, continuano a pensare che non fosse possibile che, dopo appena un mese e mezzo, mi piacesse così tanto una persona […] Non volevo affrontare questa verità, però più guardavo Noemi più volevo portarla a casa. Provo qualcosa di forte e non mi viene in mente nessun motivo per cui possa stufarmi di lei”, ha ammesso Fioravanti. “Ci abbiamo messo un po’ a realizzare che fosse la realtà. Sul momento è stato scioccante. Eravamo insieme ed era come se ci conoscessimo da tempo. Non ho avuto neanche per un istante l’ansia all’idea che potessi provare disagio o di dover trascorrere tanti giorni insieme […] Nei primi quindici minuti credevo volesse abbandonare il trono, perché non provava niente per nessuno, ero nel panico”, ha confidato Noemi che si dice molto soddisfatta del percorso a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti: "Il sentimento per Veronica è cambiato all'improvviso"

I due giovani sono felici insieme e hanno raccontato cosa è successo a telecamere spente. “Ci siamo abbracciati, ci siamo confrontati sul percorso e poi abbiamo fatto delle videochiamate alle nostre famiglie […] Non c’è mai stato imbarazzo, siamo entrati immediatamente in sintonia. La cosa più strana è stata svegliarci l’uno al fianco dell’altra la mattina successiva […] Dal primo giorno che l’ho vista penso solo a quando sia bella. Mi sento la persona più felice del mondo. È stato un salto nel vuoto ma non ho ripensamenti. Con Veronica ero molto coinvolto eppure alla fine il mio sentimento è cambiato all’improvviso. Temevo che accadesse lo stesso con Noemi, ma per fortuna è stato solo un crescendo e la voglia di lei si intensifica ogni giorni di più […] È l’ideale di donna che ho sempre descritto alla mia famiglia e ai miei amici, e ora l’ho trovata ed è accanto a me”, queste le parole di Matteo.

La corteggiatrice partenopea si è detta d’accordo e ha apprezzato il fatto di aver creato un feeling unico con il tronista, che continua ancora oggi: "Ho conosciuto proprio tutti, dai fratelli agli zii. Li adoro: abbiamo rotto il ghiaccio subito e sono stati molto ospitali. Non mi sono sentita neanche per un secondo un’estranea. I miei genitori lo apprezzano tanto e io sono stata contenta di averli fatti incontrare, perché credo ne valga la pena e non ho timori rispetto al nostro rapporto. Non vedevo l’ora di conoscerlo e di mostragli la mia Napoli […] Tra noi c’è tanta passione e chimica”. Cosa ne pensate di questa coppia?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.