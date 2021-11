Uomini e Donne, Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: è già crisi? Parla l’ex tronista

Gossip TV

Matteo Fioravanti spiega cosa sta succedendo con Noemi Baratto, confermando di fare ancora coppia con la partenopea.

Matteo Fioravanti ha deciso di concludere il percorso a Uomini e Donne ben prima del tempo, scegliendo Noemi Baratto. La giovane coppia, dopo settimane intense, si è mostrata sempre più lontana e hanno iniziato a circolare voci sulla presunta crisi tra i due. Ecco come stanno realmente le cose tra Matteo e Noemi dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Matteo Fioravanti rompe il silenzio su Noemi Baratto

Matteo Fioravanti ha fatto un percorso atipico nello studio di Uomini e Donne, colpito dal fascino della giovane corteggiatrice Noemi Baratto, per la quale ha provato sensazioni talmente forti da spingerlo a fare una scelta con largo anticipo. La coppia ha lasciato, così, il dating show di Maria De Filippi tra gli applausi del pubblico e una cascata di petali rossi. Tutto sembrava andare per il meglio tra Matteo e Noemi, coinvolti dalla conoscenza lontano dalle telecamere e molto affiatati. Nelle ultime settimane, tuttavia, la coppia è apparsa sempre meno sui social, destando la preoccupazione dei loro sostenitori.

Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riportato alcune indiscrezioni sul conto di Matteo e Noemi, parlando di una forte crisi e della fine della loro storia d’amore. C’è chi ha accusato Baratto di essere alla ricerca di popolarità, chi invece ha ipotizzato che la corteggiatrice si fosse fatta conoscere per ciò che non è in studio, lasciando poi l’amaro in bocca al romano. Insomma, subissato dalle domande dei più curiosi, Fioravanti ha deciso di spiegare la situazione su Instagram.

“Volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Io e Noemi non ci siamo lasciati, assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche degli alti e bassi come è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche dando tempo per darci risposte e magari andare avanti […] Anche il fatto che non ci vediamo molto spesso con Noemi è un dato di fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro”, ha spiegato Matteo. L’ex tronista, dunque, ha confermato di sta vivendo un periodo di crisi con Noemi, forse dato appunto dalla lontananza e dalla giovane età, ma di non aver chiuso con la partenopea. Almeno per il momento. Nel frattempo, le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno riportato una grande novità per Isabella Ricci, pronta a lasciare il programma con il cavaliere Fabio Mantovani.

