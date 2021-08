Uomini e Donne, Matteo è il nuovo tronista (VIDEO)

Gossip TV

Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Conosciamolo meglio prima della messa in onda della prima puntata.

Si chiama Matteo, ha 24 anni ed è originario di Roma il nuovo tronista di Uomini e Donne. In attesa della messa in onda della prima puntata della nuova edizione del dating show, condotto da Maria De Filippi, conosciamo meglio il tronista, i suoi sogni, le sue ambizioni e la sua vita privata grazie al video di presentazione.

Matteo è il nuovo Tronista di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne sta per sbarcare su Canale5 e durante le registrazioni sono stati presentati i quattro tronisti, scelti da Maria De Filippi. Oltre ad Andrea Nicole, la prima tronista transgender nella storia del programma, e il veneto Joele Milan, ci sarà anche Matteo. Lui, 24 anni e originario di Roma, ha raccontato di provenire da una famiglia umile, che nonostante tutto gli ha dato tanto. "Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali c’erano le candele ad illuminare casa”, ha ammesso Matteo, che vive in una casa popolare insieme ai suoi amatissimi 5 fratelli, alla madre e al padre, che per lui è un grandissimo esempio.

Il nuovo tronista ha raccontato di aver sempre avuto una passione per il calcio, che lo ha portato a giocare in una squadra spagnola prima dell’infortunio che ha messo fine al suo sogno. Matteo si descrive come un bambino timido che, crescendo, è cambiato trasformandosi in una “testa calda, che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”. Il romano è single da tre anni e si è innamorato solo una volta. La ragazza ideale? Mora, che faccia delle sue imperfezioni un vanto e pronta ad impegnarsi nella relazione, mostrandosi propositiva e attenta.

