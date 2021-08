Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone vuota il sacco sulla crisi con Vanessa Spoto

Gossip TV

Massimiliano rompe il silenzio sui social e chiarisce la sua situazione sentimentale.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono davvero in crisi? A rompere il silenzio ci ha pensato l'ex tronista di Uomini e Donne che, tramite delle storie su Instagram, ha cercato di far luce sulla situazione.

La verità di Massimiliano Mollicone sulla crisi con Vanessa Spoto

"Avevo detto che non volevo stare sui social per un po’, ma vedendo i commenti è normale che io debba fare delle storie e dare delle spiegazioni" ha esordito così Massimiliano sui social parlando della presunta crisi che stanno vivendo lui e Vanessa "Io penso che se sotto quel post Vanessa avesse messo un solo cuore, tutto ciò non sarebbe accaduto".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi continuato spiegando: "Voi che mi seguite dovreste in parte conoscere un po’ la mia storia, dovreste sapere che non è stata una vita particolarmente facile, ci sono stati problemi, ed è normale che tante volte ritornino. E’ normale pure che ci siano stati dei litigi con Vanessa, ma non così apocalittici come sta potendo sembrare, litigi semplicissimi di una coppia, ci possono stare sempre. Poi… anche se fosse stato che ci siamo lasciati, ma ancora stiamo insieme, una coppia può stare insieme o meno, se una coppia è compatibile ben venga, se non lo è amen, siamo tutti umani".

Dopo aver parlato della sua situazione con Vanessa, Massimiliano ha concluso rivelando di volersi allontanare dai social: "...voglio stare un po’ per conto mio, voglio tornare ad avere un po’ di tranquillità perché voi non sapete cosa sto passando, cosa ho passato e cosa probabilmente passerò e niente, fatevi una vita ogni tanto".

